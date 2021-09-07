عاد بعد 36 ساعة.. عم طفل أسيوط يروي التفاصيل الكاملة لاختطافه

روى أسامة عزت، عم طفل أسيوط العائد من الاختطاف، تفاصيل اختطافه، قائلا: " اللي حصل كان غريبا علينا ومكنش فيه مشاكل بينا وبين حد"، مشيرا إلى أن أبن أخيه تم اختطافه عندما كان يلعب أمام المنزل هو وإخوته.

وأضاف أسامة عزت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن خاطفين الطفل كانوا مرتدين كمامات، معقبا: "كانوا أتنين خطفوه وسط استغراب الناس الموجودة وحاولوا اللحاق بهم وأطلقوا عليهم نيران.. ولما الولد رجع اكتشفنا أنهم ناس معروفين فى البلد".

وتابع أن الموضوع لم يتم اكتشافه بعد، لافتا إلى أن عملية إختطاف الطفل استغرقت 36 ساعة، أى أقل من يومين بمجهود كبير من وزارة الداخلية تمت إعادته بمأمن.

وأشار إلى أنه بعد الواقعة كانت الشرطة موجودة بعد ربع ساعة من اختطافه وقامت بالتحقيق سريعا، متابعا: "دا موضوع جديد الناس مش متعودة عليه.. والشرطة تشكر".

وأفاد أنه خلال الاختطاف قام الخاطفون بنقل الطفل من مكان إلى آخر حيث استقروا بقرية أو مكان مهجور، معقبا: "هم تواصلوا ومتواصلوش وطلبوا أننا ندفع فلوس ومكنش معانا فلوس ندفعها أساسا قأبلغنا الضباط ومن خلال أرقام الهواتف استطاعوا الوصول والطفل عاد سليما".