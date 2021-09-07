بهجة وسط الألم.. أطباء يغنون بأداء رائع لمريضة قبل تخديرها.. فيديو

تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق نجاح مجموعة من طاقم فريق طبي في خلق حالة من البهحة لمريضة قبل تخديرها لإجراء عملية جراحية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لم تتعدى مدته الدقيقتين قيام الأطباء والممرضين بتقديم دويتو من أغاني النجمين، محمد فؤاد ومحمد حماقي.

وبدأ أحد الأطباء بأداء أغنية «ما بلاش» ثم أغنية «بتضحك» للنجم محمد حماقي، بينما يبدو على وجه المريضة الاطمئنان في وسط لحظات الألم.

ويختتم الأطباء والممرضين في جو من البهجة الفيديو بغناء مقطع من أغنية «وبحب» للنجم محمد فؤاد بأداء غنائي رائع.

ونشرت قناة العربية الإخبارية مقطع الفيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك» معنونةً إياه: « بصوت وأداء لا يُصدق.. فيديو متداول لأطباء يغنُّون لمريضةٍ قبل تخديرها لتهدئتها».