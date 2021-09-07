عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بهجة وسط الألم.. أطباء يغنون بأداء رائع لمريضة قبل تخديرها.. فيديو

أطباء يغنون بأداء
أطباء يغنون بأداء رائع لمريضة قبل تخديرها

تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق نجاح مجموعة من طاقم فريق طبي في خلق حالة من البهحة لمريضة قبل تخديرها لإجراء عملية جراحية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لم تتعدى مدته الدقيقتين قيام الأطباء والممرضين بتقديم دويتو من أغاني النجمين، محمد فؤاد ومحمد حماقي.

وبدأ أحد الأطباء بأداء أغنية «ما بلاش» ثم أغنية «بتضحك»  للنجم محمد حماقي، بينما يبدو على وجه المريضة الاطمئنان في وسط لحظات الألم.

ويختتم الأطباء والممرضين في جو من البهجة الفيديو بغناء مقطع من أغنية «وبحب» للنجم محمد فؤاد بأداء غنائي رائع.

ونشرت قناة العربية الإخبارية مقطع الفيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك» معنونةً إياه: « بصوت وأداء لا يُصدق.. فيديو متداول لأطباء يغنُّون لمريضةٍ قبل تخديرها لتهدئتها».

وكيل صحة الغربية: توزيع أطباء الزمالة للعمل في بمستشفيات المحافظة

ممرضة وزوجة وأم وطالبة ثانوية عامة.. غادة فاروق تتحدى نفسها وتتفوق في الثانوية

ممرضين اطباء أطباء يغنون تهدئة المريض مريضة عملية جراحية

ترشيحاتنا

سفير مصر بالخرطوم يؤكد دعم مصر للحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في البلاد

لهذه الأسباب.. مصر تقلل كميات استيراد اللحوم من البرازيل

البحرين .. قرار عاجل صادر عن وزارة الخارجية بشأن الرسوم القنصلية

لماذا نقول بسم الله قبل أي عمل؟.. الشعراوي يجيب

مصر لا تستورد مخ حيوانات ومبتاخدش بقر كبير.. البرازيل: انتقال جنون البقر للقاهرة مستحيل وآخر عجول صدرناها من سنة

وزير الدفاع الأمريكي في الخليج| هذه أهداف الزيارة وعلاقتها بالوضع داخل أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار إقالته.. ضربة جديدة من اتحاد الكرة ضد حسام البدري

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

الرئيس السيسي: عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب والجمارك|فيديو

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن أداء العمرة والصلاة بالحرمين

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

مصرية تطعن زوجها بسكين في الكويت .. ما القصة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

حملة الهجوم وكواليس العودة و30 يونيو..ماذا قال خالد يوسف لـ عمرو أديب؟

فيديو جراف..الأعلي للإعلام : ضوابط جديدة تمنع ترويج منتجات طبية غير مرخصة

فيديوجراف| بعد فرار 6 فلسطينيين منه.. معلومات عن سجن جلبوع الأشد تحصينا

فيديوجراف.. أبرزهم شادية وتحية كاريوكا.. نجوم ساهموا في أعمال الخير

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ