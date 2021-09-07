نشرة المنوعات.. وفاة رجل الغابة الفيتنامي .. بط أسترالي غريب يقلد الكلام كالبشر.. بيع أغلى صقر بالسعودية.. حكاية قاهر الزيت

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

توفي رجل الغابة الفيتنامي، فان تري، عن عمر ناهز 52 عاما، إثر معاناته من سرطان الكبد منذ أكثر من عام.

دخل مغامر إيطالي محترف موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد قيادته طائرة صغيرة في رحلة جريئة عبر نفق أرضي من قسمين في تركيا بسرعة تجاوزت 150 ميلاً في الساعة.

شهدت الليلة الأخيرة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية، بيع أغلى صقر جير في العالم مقابل 1,750,000 ريال سعودي، بما يعادل 4666.67 دولار.

تعد ولادة باندا أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على هذا النوع الحيواني من خطر الإنقراض، وفي إحدى حدائق الحيوان في مدريد بإسبانيا استقبلت باندا عملاقة تؤأميها الخامس والسادس.

أثار مقطع فيديو مروع جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أقدم فيه شابان على تصرف غريب من نوعه عندما ألقيا بأنفسهما أمام سمكة قرش ضخمة في البحر.

من الغريب التفكير في أن نوع من البط يمكنه أن يتحدث مثلك، لكن كشفت دراسة جديدة عن قدرة فريدة يتمتع بها أحد أصناف البط، حيث يستطيع إصدار أصوات غريبة تشبه إلى حد كبير أصوات نطق البشر.

أثار شاب من محافظة المنصورة، بالتحديد من منطقة المنزلة، جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، بفيديوهات يستخدم فيها يده لتقليب الزيت الساخن، وأيضا لقلي البطاطس والطعمية والباذنجان وإخراجها بيده من الزيت المغلي.



تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق نجاح مجموعة من طاقم فريق طبي في خلق حالة من البهحة لمريضة قبل تخديرها لإجراء عملية جراحية.



