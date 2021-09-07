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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إثارته للقلق والتساؤلات.. ما حقيقة انتقال مرض جنون البقر إلى مصر

مرض جنون البقر
مرض جنون البقر

جنون البقر وانفلونزا الطيور والخنازير، أمراض تصيب الحيوانات والطيور، لم تكتفي بإصابتهم فقط، بل تتحور بطريقة ما لتصيب الإنسان وتتسبب في مقتله، فكل مرض منهم أجتاح العالم فترة، وسبب الزعر والقلق بين المواطنين.

قرر مرض جنون البقر العودة مرة أخرى ليسبب القلق والخوف حول العالم، ويثير تساؤلات عدة، فهما هو

ننفرد بأول رد من البرازيل على مصر بشأن انتقال مرض جنون البقر

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 هذا المرض، وهل ينتقل إلى الإنسان أم لا، وما الإجراءات التي تتخذها مصر لمنع انتشاره داخل الدولة؟!…

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ما هو مرض جنون البقر

مرض المعروف باسم جنون البقر، هو اعتلال الدماغي الإسفنجي البقري، وهو مرض تنكس عصبي عضال يصيب الماشية، ومع تقدم الإصابة به تصبح البقرة غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.

علاقة جنون البقر بـ الطعام الملوث 

ليس هناك أي علاقة بين مرض جنون البقر وتناول طعام ملوث، فقد ظهرت حالات الإصابة به بشكل عفوي ومتقطع، حيث تم التعرف عليهم خلال عمليات التفتيش الصحي في ولايتي ميناس جيرايس وماتو جروسو في الأبقار المسنة.

أنواع مرض جنون البقر

وفقًا لرئيس هيئة الخدمات البيطرية فإن هناك نوعان من مرض جنون البقر، أحدهما كلاسيكي ينتقل من البقر للإنسان، ويأتي من التغذية على الأعلاف التي بها شق حيواني، والأخر يظهر بصورة نادرة في الحيوانات الطاعنة في السن.

 

انتقال جنون البقر إلى مصر 

بعد ظهور حالات جنون البقر في البرازيل، على الفور قامت هيئة الخدمات البيطرية بمخاطبة الجهات المختصة في البرازيل للإفادة عن هذه الأخبار، والاستعلام عن الحيوانات المصابة.

وتبين أن الحالتين اللتين ظهرتا في البرازيل في بقرة عمرها 10 سنوات، وأخرى 11 عام، وهذا يعني استحالة انتقال مرض جنون البقر إلى مصر لأنها تستورد لحوم بقر أقل من 4 أعوام، وذلك وفقًا لتصريحات عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية لموقع صدى البلد.

إجراءات احترازية

تستورد مصر 22% فقط من اللحوم من البرازيل، ويُشترط أن تحكون اللحوم من بقر أقل من 4 أعوام وخالية من العظام، فضلاً عن كون أخر لحوم برازيلية دخلت مصر كانت في أكتوبر 2020، لذلك فلا يمكن أن يتم استيراد لحوم أبقار مصابة بالجنون.

وأتخذ معهد الصحة الحيوانية إجراءات مشددة على جميع أنواع اللحوم المستوردة ولا يتم دخولها إلى الموانئ لمصرية إلا في حالة التأكد من سلامتها على المواطن وكونها خالية من الأمراض المعدية.

ووفقًا لـ وزارة الزراعة فإنه سيتقرر التعليق المؤقت لاستيراد لحوم الأبقار  من البرازيل على الفور، بموجب البروتوكول الثنائي القائم بين البلدين.

تاريخ جنون البقر

ظهر مرض جنون البقر لأول مرة في المملكة المتحدة الأمريكية في الثمانينيات وأنتشر بعدها في العديد من البلدان حول العالم وأوروبا، ما تسبب في قلق المستهلكين وحدوث أزمة في صناعة لحوم الأبقار.

كما أنتشر المرض على نطاق واسع عن طريق تغذية المزارعين للماشية بلحوم وعظام الحيوانات النافقة والمصابة.

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