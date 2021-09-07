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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم للدراسات العليا بالعلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ.. اعرف الشروط

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا (دبلوم- ماجستير) في الفصل الدراسي الأول 2021 /2022 اعتباراً من اليوم 7 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2021 لقسم العلاج الطبيعي للأطفال وقسم علاج طبيعي لصحة المرأة.

 

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وحددت الكلية الأوراق والمستندات المطلوبة:
1- شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها، موضحاً بها التقدير العام:

2- تقدير عام (مقبول) بالنسبة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدبلوم التخصصي.

3- تقدير عام (جيد) على الأقل بالنسبة للطلبة المتقدمين للالتحاق بدرجة الماجستير ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم التخصص المراد الالتحاق به بتقدير عام (جيد) على الأقل و (جيد جداً) في مادة التخصص.

4- شهادة تقديرات للخمس سنوات موضحاً بها تقدير (جيد جداً) على الأقل للتخصص المراد الالتحاق به بالنسبة لدرجة الماجستير.

5- شهادة تفيد بأنه قد أمضى فترة تدريب عام ميلادي على الأقل في مجال التخصص المراد الالتحاق به (وذلك بعد الانتهاء من فترة الامتياز.

6- شهادة تفيد باجتياز امتحان في اللغة الإنجليزية طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الكلية (TOEFL Score: 500) عند التقدم لدرجة الماجستير على أن تكون جهة الامتحان الأمديست أو مركز اللغات والترجمة التخصصية التابع لأي جامعة حكومية أو الجامعة الأمريكية.

7- موافقة جهة العمل على القيد والتفرغ ثلاثة أيام أسبوعياً (وفي حالة عدم عمل الطالب يتم تحرير إقرار بأنه لا يعمل.

8- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

9- أصل الموقف من التجنيد أو مستخرج رسمي منه (يستثني أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية من هذا الشرط ويمكنهم إحضار صورة طبق الأصل.

10- صورة طبق الأصل من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي بوجهيه

11. عدد (6) صور شخصية.

12. عدد (2) ملف بلاستيك.

13. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار القبول الذي يحدد من قبل القسم.

14. فيزا بنكية قابلة الدفع.

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