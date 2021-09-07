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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميكنة.. المالية: مصر كلها تقدم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

وزير المالية
وزير المالية

قال  رامي محمد يوسف  مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، تعليقا على  حديث الرئيس السيسي على ميكنة كاملة لقطاعي الضرائب والجمارك، إنه تم البدء فعليا في ميكنة قطاع الضرائب والجمارك .

 

وأضاف  رامي محمد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج  "اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي ":" الميكنة تتم على مرحلتين والمرحلة الأولى انطلقت في يناير 2021 بميكنة الإقرارات الضريبية ".


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وتابع رامي محمد يوسف:" مصر كلها  تقدم الإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني  بالكامل  بما يوفر الوقت  ويسهل الإجراءات على الممولين".

 

واكمل رامي محمد يوسف :"  لا مجال للخطأ البشري في ملف تلقي الإقرارات الضريبية، مضيفا:"  جاري ميكنة باقي وظائف التسجيل الفحص في الضرائب ".

 

ولفت رامي محمد يوسف :"  هناك نظام مميكن بين الممول والموظف ولا مجال للخطأ البشري ولا مجال للفساد  وهناك سرعة في تطبيق الإجراءات  ". 
 

المالية ميكنة الضرائب اقرار ضريبي اخبار التوك شو

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