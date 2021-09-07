تعرف على مجالات عمل خريجي كلية الخدمة الاجتماعية

بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١ بالبحث عن كلية الخدمة الاجتماعية و مجالات العمل بها باعتبارها من أبرز كليات المرحلة الثالثة، ولدراستها المتفردة بمجالات علم الاجتماع .
وتعد كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات التى لا يعرفها الكثير رغم تفردها وتميزها، ولا توجد كلية الخدمة الاجتماعية كثيرًا فى جامعات مصر وانما توجد فقط فى 4 جامعات هم حلوان ، اسوان ، أسيوط والفيوم فقط ولا تتواجد فى الجامعات الاخرى .
وتكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات، ويحصل الطلاب بعد الانتهاء منها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية .
وتهدف الكلية إلى إعداد أخصائى اجتماعى يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا وأقليميًا ، قادر على إحداث التغيير الايجابى فى المجتمع .
وتقوم بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى وتوظيفها فى برامج تعليم الخدمة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع . كما تعمل على تنمية مجتعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها ، والمساهمة فى حل المشكلات القومية
ويدخل مجال الخدمة المجتمعية فى العديد من مجالات المجتمع ويستطيع الخريج من الكلية العمل فى كل هذه المجالات :
مجالات عمل خريج كلية الخدمة الاجتماعية:
- المدارس.
- والمستشفيات.
-والجامعات رعاية الشباب الجامعي.
-ومؤسسات التأهيل للمعاقين.
-ودار الأيتام.
- مؤسسات مكفوفين وصم وذوي احتياجات.
- الشئون الاجتماعية والتضامن.
- دار المسنين ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.
- مراكز الدفاع عن المرأة ومكافحة المخدرات.
- مراكز أطفال الشوارع.
- محكمة الأسرة.