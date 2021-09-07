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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على مجالات عمل خريجي كلية الخدمة الاجتماعية

كلية الخدمة الاجتماعية
كلية الخدمة الاجتماعية

بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١ بالبحث عن كلية الخدمة الاجتماعية و مجالات العمل بها باعتبارها من أبرز كليات المرحلة الثالثة،  ولدراستها المتفردة بمجالات علم الاجتماع .

وتعد كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات التى لا يعرفها الكثير رغم تفردها وتميزها، ولا توجد كلية الخدمة الاجتماعية كثيرًا فى جامعات مصر وانما توجد فقط فى 4 جامعات هم حلوان ، اسوان ، أسيوط والفيوم فقط ولا تتواجد فى الجامعات الاخرى .

وتكون  مدة الدراسة  بالكلية أربع سنوات، ويحصل الطلاب بعد الانتهاء منها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية .

وتهدف الكلية إلى إعداد أخصائى اجتماعى يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا وأقليميًا ، قادر على إحداث التغيير الايجابى فى المجتمع . 

وتقوم بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى وتوظيفها فى برامج تعليم الخدمة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع . كما تعمل على تنمية مجتعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها ، والمساهمة فى حل المشكلات القومية

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تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١.. تعرف على كلية الخدمة الاجتماعية ومجالات العمل للخريجين

ويدخل مجال الخدمة المجتمعية فى العديد من مجالات المجتمع ويستطيع الخريج من الكلية العمل فى كل هذه المجالات :

مجالات عمل خريج كلية الخدمة الاجتماعية:

- المدارس.

- والمستشفيات.

-والجامعات رعاية الشباب الجامعي.

-ومؤسسات التأهيل للمعاقين.

-ودار الأيتام.

- مؤسسات مكفوفين وصم وذوي احتياجات.

- الشئون الاجتماعية والتضامن.

- دار المسنين ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

- مراكز الدفاع عن المرأة ومكافحة المخدرات.

- مراكز أطفال الشوارع.

- محكمة الأسرة.

 

تنسيق المرحلة الثالثة طلاب الثانوية العامة كلية الخدمة الاجتماعية الخدمة الاجتماعية خدمة الاجتماعية علم الاجتماع

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