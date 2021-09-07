تعرف على مجالات عمل خريجي كلية الخدمة الاجتماعية

بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١ بالبحث عن كلية الخدمة الاجتماعية و مجالات العمل بها باعتبارها من أبرز كليات المرحلة الثالثة، ولدراستها المتفردة بمجالات علم الاجتماع .

وتعد كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات التى لا يعرفها الكثير رغم تفردها وتميزها، ولا توجد كلية الخدمة الاجتماعية كثيرًا فى جامعات مصر وانما توجد فقط فى 4 جامعات هم حلوان ، اسوان ، أسيوط والفيوم فقط ولا تتواجد فى الجامعات الاخرى .

وتكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات، ويحصل الطلاب بعد الانتهاء منها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية .

وتهدف الكلية إلى إعداد أخصائى اجتماعى يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا وأقليميًا ، قادر على إحداث التغيير الايجابى فى المجتمع .

وتقوم بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى وتوظيفها فى برامج تعليم الخدمة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع . كما تعمل على تنمية مجتعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها ، والمساهمة فى حل المشكلات القومية

ويدخل مجال الخدمة المجتمعية فى العديد من مجالات المجتمع ويستطيع الخريج من الكلية العمل فى كل هذه المجالات :

مجالات عمل خريج كلية الخدمة الاجتماعية:

- المدارس.

- والمستشفيات.

-والجامعات رعاية الشباب الجامعي.

-ومؤسسات التأهيل للمعاقين.

-ودار الأيتام.

- مؤسسات مكفوفين وصم وذوي احتياجات.

- الشئون الاجتماعية والتضامن.

- دار المسنين ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

- مراكز الدفاع عن المرأة ومكافحة المخدرات.

- مراكز أطفال الشوارع.

- محكمة الأسرة.