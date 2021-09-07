وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يتابع حلقات توريد القطن

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم حلقات تجميع القطن بمراكز المحافظة للوقوف على موقف توريد القطن للحلقات العشرة بمراكز المحافظة .

وقال وكيل وزارة الزراعة: أنه يتابع بشكل يومي توريد المزارعين لمحصول القطن إلى حلقات البيع بهدف الاطمئنان على حسن سير عمليات البيع وضمان حصول المزارعين على سعر عادل يؤكد عادلة النظام ويساعد على تشجيع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقطن مستقبلا.

وأكد وكيل زراعة الفيوم، على أهمية محصول القطن بالنسبة للدولة والمزارع، مشددا على أن كافة مسئولي الزراعة بالمحافظة بذلوا كل الجهود من أجل الحصول على إنتاج وفير من المحصول، ومساعدة المزارعين في الحصول على أعلى سعر يساهم في زيادة دخولهم ورفع المستوى الاجتماعي الاقتصادي لأسرهم ويوفر حياة كريمة تعود بالإيجاب على تنمية القطاع الزراعي.

أعرب مزارعي القطن بمحافظة الفيوم عن رضائهم عن الأسعار المعلنة بالحلقات طبقا لسعر المزاد، مؤكدين سعادتهم البالغة وفرحتهم في الحصول على هذا العائد المجزي من زراعة القطن هذا الموسم.

وفي ختام الجولة قدم وكيل زراعة الفيوم خالص شكره وامتنانه لمزارعي القطن على مشاركتهم الجادة والمتميزة في عودة القطن المصري لعرشه من أجل نهضة الزراعة المصرية ودعما للاقتصاد الوطني.

يذكر أن عدد حلقات تجميع القطن بمحافظة الفيوم تبلغ نحو 10 حلقات، تعمل بشكل دائم يوميا .

6f5f51fe-0f13-46e0-bce7-3ad12937fc29

30f71061-302a-4a49-8c37-4d2392fda01f

81a4b748-37f8-42a9-8a45-04fc09e0f03b

95dc9680-4a5e-47c0-9283-d67a26be86e0

724dcfa5-48d5-430e-9db4-08d4b684ee5b

5414e9bb-8481-46d8-9961-527c943a3a94

afb513dc-e37f-4ad2-9271-c20d8f2aed8e

d20ee39f-9a80-459a-bd20-860e830feb5a

d27c35a4-48f0-4a57-be69-0b8ea4a6a526

d71b0761-307b-4ddc-9269-ec3f43c384d9

e3a9423b-3a70-44ab-b990-4f43c434a590

e9bd15dc-d60e-428a-99a8-e02d1473c3aa

e12a8501-16ab-411a-88ed-33ba5704a736

e97944ca-6b84-4a4d-899c-65ce33b05f88