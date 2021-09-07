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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يتابع حلقات توريد القطن

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بالفيوم مع المزارعين

 تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم حلقات تجميع القطن بمراكز المحافظة للوقوف على موقف توريد القطن للحلقات العشرة بمراكز المحافظة .

 

وقال وكيل وزارة الزراعة:  أنه يتابع بشكل يومي توريد المزارعين لمحصول القطن إلى حلقات البيع بهدف الاطمئنان على حسن سير عمليات البيع وضمان حصول المزارعين على سعر عادل يؤكد عادلة النظام ويساعد على تشجيع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقطن مستقبلا.

 

وأكد وكيل زراعة الفيوم، على أهمية محصول القطن بالنسبة للدولة والمزارع، مشددا على أن كافة مسئولي الزراعة بالمحافظة بذلوا كل الجهود من أجل الحصول على إنتاج وفير من المحصول، ومساعدة المزارعين في الحصول على أعلى سعر يساهم في زيادة دخولهم ورفع المستوى الاجتماعي الاقتصادي لأسرهم ويوفر حياة كريمة تعود بالإيجاب على تنمية القطاع الزراعي.

 

 أعرب مزارعي القطن  بمحافظة الفيوم عن رضائهم عن الأسعار المعلنة بالحلقات طبقا لسعر المزاد، مؤكدين سعادتهم البالغة وفرحتهم في الحصول على هذا العائد المجزي من زراعة القطن هذا الموسم.

 

وفي ختام الجولة قدم وكيل زراعة الفيوم خالص شكره وامتنانه لمزارعي القطن على مشاركتهم الجادة والمتميزة في عودة القطن المصري لعرشه من أجل نهضة الزراعة المصرية ودعما للاقتصاد الوطني.

 

يذكر أن عدد حلقات تجميع القطن بمحافظة الفيوم تبلغ نحو 10 حلقات، تعمل بشكل دائم يوميا .

 

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وكيل وزارة الزراعة الفيوم حلقات توريد القطن

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