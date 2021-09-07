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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أسبوع..

فحص 6523 سيدة ضمن حملة «دعم الصحة» في كفر الشيخ

سوسن سلام وكيل وزارة
سوسن سلام وكيل وزارة الصحة

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بأن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي؛ قامت بتقديم الخدمة وفحص 852711 سيدة حتى الآن، لافتة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 6523 وتم تحويل 23 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام.

 

وأوضحت “سلام”، أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة، وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عاماً فأكثر (منقسمين لثلاث فئات.. من عمر 18 إلى 25 عاماً من عمر 25: 35 عاماً من عمر 35 عاماً فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة.

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وقالت وكيل وزارة الصحة، إنه تم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية، وتصدرت إدارة الرياض الصحية الإدارات في تحقيق المستهدف، يليها إدارة فوه الصحية ثم إدارة دسوق الصحية.

محافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ الكشف الطبي وزارة الصحة الفرق الطبية

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