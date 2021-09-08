عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خرجت ولم تعد.. مواطن يستغيث من تغيب ابنته العشرينية

صدى البلد

استغاث المواطن ممدوح عاشور ، المقيم في شارع بيت عفيفي مركز دشنا التابع الى  محافظة قنا ، برسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته " منه".

 

وقال ممدوح في رسالته: "تغيبت ابنتي " منه ممدوح عاشور " ، البالغة من العمر 20 عاما ، خرجت من منزلها  في شارع بيت عفيفي مركز دشنا محافظة قنا  ، منذ يوم 2 /9 /2021 ولم تعد حتى الآن.

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:
٠١٠٠٠٢٧٧٧٦٠
٠١١٢٤٩٤٤٥٨٨

اقرأ أيضا

معاق ذهنيا متغيب عن منزله بمركز الحسينية بالشرقية.. وأسرته تناشد بالبحث عنه
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة قنا ظروف غامضة مركز دشنا متغيب تغيب

ترشيحاتنا

محطات في مسيرة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر

السفارة السعودية بأمريكا تصدر بيانا بشأن هجمات 11 سبتمبر

تبدأ بـ 70 ألف درهم.. أوبل كورس لاند موديل 2021 في الإمارات

تعرف على سيارات أودي سيدان موديل 2021 في الكويت

الأهرام للدراسات السياسية يناقش الحرب الأمريكية على الإرهاب في إصداره الإلكتروني

مارك زوكربيرج يخفي حقيقة من يمكنه رؤية رسائل واتساب المشفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

السعودية.. شرط جديد لدخول المسجد الحرام غير لقاح كورونا

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

أول تعليق من كارلوس كيروش بعد توليه تدريب منتخب مصر

خالد بيومي يطمئن المصريين بعد تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ