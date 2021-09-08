خرجت ولم تعد.. مواطن يستغيث من تغيب ابنته العشرينية

استغاث المواطن ممدوح عاشور ، المقيم في شارع بيت عفيفي مركز دشنا التابع الى محافظة قنا ، برسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته " منه".

وقال ممدوح في رسالته: "تغيبت ابنتي " منه ممدوح عاشور " ، البالغة من العمر 20 عاما ، خرجت من منزلها في شارع بيت عفيفي مركز دشنا محافظة قنا ، منذ يوم 2 /9 /2021 ولم تعد حتى الآن.

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

٠١٠٠٠٢٧٧٧٦٠

٠١١٢٤٩٤٤٥٨٨

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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