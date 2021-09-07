6 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة في كفر الشيخ.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن وزارة البيئة دعمت الإدارة العامة للمخلفات بالمحافظة، بـ 3 رؤوس سيارات مرسيدس موديل 2021، لدعم منظومة المخلفات بالإدارة العامة للنظافة والتجميل، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المحافظات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل في منظومة المخلفات الصلبة، للمساهمة في عمليات الجمع والنقل.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وخالد صلاح، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومصطفى عبد الله مصطفى، مندوباً عن الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة صفاء عبد الرحمن، وصفوت سليمان، استشاري إدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمود زهران، رئيس منظومة النظافة.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوضع خطة مناسبة للتشغيل السليم والاستغلال الأمثل لهذه السيارات.

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