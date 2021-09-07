انقلاب عسكري ليس الأول| غينيا دولة بها أغرب عادات الزواج حول العالم

أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية بقيادة قائد القوات الخاصة كولونيل مامادي دومبيا، السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد والقبض على الرئيس ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة، ووقف العمل بالدستور الحالي للبلاد.

وقال قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبيا: «لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حالياً في أيدينا، حل الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا أيضاً حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية».

وبث ضباط القوات الخاصة الغينية فيديو للرئيس كوندي مقبوضاً عليه، فيما رفض ألفا كوندي الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة، وخلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن جمهورية غينيا.

الموقع والتقسيم الإداري

تقع جمهورية غينيا في غرب أفريقيا، وكانت تعرف في السابق باسم غينيا الفرنسية، واليوم يطلق عليها غينيا كوناكري لتمييزها عن جارتها غينيا بيساو، وتنقسم إلى 8 مناطق إدارية، والتى تنقسم إلى 33 محافظة، وعاصمتها هي مدينة كوناكري، وتعد أكبر مدينة بالبلاد والمركز الاقتصادي لها، وكانت غينيا في الماضي جزءا من امبراطورية غانا، ثم أصبحت مستعمرة فرنسية عام 1849، ونالت استقلالها عام 1958.

المساحة والحدود

تبلغ مساحة غينيا حوالي 246 ألف كيلو متر مربع، على شكل هلال مقوس من حدودها الغربية، ويحدها من الشمال كلا من غينيا بيساو والسنغال ومالي، ومن الجنوب سيراليون وليبيريا وكوت ديفوار، وتطل على المحيط الأطلسي من الغرب، وتتكون من 4 مناطق طبيعية كالتالي:

غينيا السفلى أو الساحلية وهي منطقة جبال فوتا جالون

غينيا الوسطى

منطقة السافانا العليا

منطقة الغابات الاستوائية وتتمثل التضاريس بسهل ساحلي منبسط و تلال جبلية في الداخل

الديانة والعرقيات

تتكون غينيا من عرقيات مختلفة، يمثل عرقية الفلانيين نسبة 40% من السكان، بينما تمثل المالنكي 30%، وتمثل الصوصو 20%، والباقي من عرقيات مختلفة، ويعتنق 85% من السكان الديانة الإسلامية، فيما يعتنق 5% منهم الديانة المسيحية، والباقي ديانات محلية.

النشاط الاقتصادي

يقوم الاقتصاد الغيني على الزراعة كحرفة اساسية في البلاد، ويعد الكاكاو والبن، هي الحاصلات النقدية في البلاد، كما تنتشر بها زراعة نخيل الزيت.

عادات زواج غريبة

تعتبر عادات الزواج في بعض الأماكن في غينيا من الأغرب على مستوى العالم، حيث تقوم العروس بالسباحة في بركة ماء وهي عارية تماما أمام الكثير من الرجال، وفي حال قام أحدهم بتقديم الثياب لها تكون قد أعجبته، وإذا التقطت العروس الثياب والتقطتها يكون هو زوجها أمام الغريب.

إنقلاب 2008

في 23 ديسمبر 2008 توفي الرئيس لانسانا كونتي، ليخلف بعدها فراغا في السلطة بعدما مكث في الحكم حوالي 25 عاما، وبعد ساعات من الإعلان عن الوفاة، أعلن النقيب موسى داديس كامارا عبر الاذاعة الحكومية في العاصمة كوناكري عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور والأنشطة السياسية والنقابية.

كما وقرر النقيب موسى داديس وقتها تشكيل مجلس استشاري باسم "المجلس القومي للتنمية والديمقراطية"، والذي ضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون البلاد، مؤكدا عدم رغبته في تولى الحكم أكثر من عامين لحين إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في عام 2010، ولكنه تولى الحكم في النهاية.