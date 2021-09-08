"تسلا موتورز" تخطط لإصدار أوسع من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" المثير للجدل

قال الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا " لتصنيع السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إنه يهدف إلى إصدار أوسع من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" بحلول نهاية سبتمبر الجاري، بعد ما يقرب من عام من بدء اختبارات سيارات تسلا ذاتية القيادة المثيرة للجدل مع مجموعة مختارة من العملاء.



وتتزامن هذه الأخبار مع تسرب نسخة قديمة من البرنامج عبر الإنترنت.



وقال ماسك، في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن الشركة ستبدأ في طرح الإصدار العاشر من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" للعملاء، الذين كان متاحا لهم الوصول المبكر له، في منتصف ليل الجمعة 10 سبتمبر.



وأضاف ماسك: "بعد ذلك، سيحتاج البرنامج إلى بضعة أسابيع أخرى لضبط وإصلاح الأخطاء"، مقدّرًا أن يستغرق ذلك أربعة أسابيع أخرى.



وفي هذه المرحلة، سيتم توفير "زر إصدار تجريبي عام" لمزيد من عملاء تسلا، والذي من المتوقع أن يتخذ شكل زر تنزيل للأشخاص الذين قاموا بشراء حزمة "القيادة الذاتية الكاملة".



وتقول شركة "تسلا" إن البرنامج يتحكم في توجيه السيارة وتمركزها والفرملة والتسارع على الطرق السريعة وشوارع المدينة، لكنه لا يزال يعتبر نظامًا من المستوى الثاني لمساعدة السائق؛ لأنه يتطلب إشراف السائق في جميع الأوقات.



وأظهرت الدراسات أن هذا الدور الإشرافي يمكن أن يجعل من الصعب على السائقين البقاء متيقظين على الطريق؛ مما قد يكون خطيرًا.. كما أن السائق يظل مسؤولا قانونيًا عن السيارة، وهو ما يقول البعض إنه يقوض تسويق "تسلا" لمنتجها على أنها "قيادة ذاتية كاملة".