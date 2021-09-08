مباريات نارية.. ماذا ينتظر ليفربول في شهر سبتمبر بعد نهاية التوقف الدولي؟

غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى إنجلترا، على متن طائرة خاصة؛ للانضمام إلى فريقه، ليفربول؛ بعد المشاركة مع المنتخب أمام الجابون فى تصفيات المونديال.

وتعادل منتخب مصر أمام الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وشارك محمد صلاح فى المباراة بالكامل وظهر بمستوى جيد رغم انضمامه لمعسكر الفراعنة قبل يوم واحد فقط من انطلاق المباراة.

وينتظر النجم محمد صلاح وفريقه ليفربول مواجهات نارية بعد نهاية التوقف الدولي و نعرضها فيما يلي

يخوض ليفربول 6 مباريات فى مختلف المسابقات خلال شهر سبتمبر الجارى، بعد نهاية فترة التوقف الدولية، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، مباراتين في دورى أبطال أوروبا ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.



ليفربول ضد ليدز - الدوري الإنجليزي - 12 سبتمبر

ليفربول ضد ميلان - دوري أبطال أوروبا - 15 سبتمبر

ليفربول ضد كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي- 18 سبتمبر

ليفربول ضد نوريتش سيتي - كأس الاتحاد - 21 سبتمبر

ليفربول ضد برينتفورد - الدوري الإنجليزي - 25 سبتمبر

ليفربول ضد بورتو - دوري أبطال أوروبا - 28 سبتمبر

