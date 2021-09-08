بعد شهر على وفاتها.. دلال عبد العزيز توشم الحزن على قلوب محبيها

يمر اليوم الأربعاء 8 سبتمبر، شهر، على رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، التي كان خبر وفاتها صادما، حيث رحلت صباح السبت 7 أغسطس الماضي، وبعدها، وشمت الحزن على قلوب محبيها، لا سيما ابنتيها (إيمي ودنيا سمير غانم) وأصدقائها، حيث تركتهم في حالة حزن حتى هذه اللحظات.

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت ايمي سمير غانم صورة لوالديها، وعلقت عليها كاتبة: “يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين، لحد ما اشوفكوا تاني و افضل برده تحت رجليكوا”.

وأكملت ايمي سمير غانم كاتبة: “اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد”.

تأثرت الفنانة ميرفت أمين بشدة وهي تتحدث عن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بكلمات تأبين عبرت عن حزنها الكبير.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، قالت ميرفت أمين: “في حتة كبيرة قوي راحت مني، وعندي غصة مش بتروح، قطعت بيا جامد الله يرحمها. لإن إحنا مكناش بنفترق تقريبا، وولادها ولادي، ومنة برضه بنتها، كنا علطول مع بعض”.

تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لهم و علقت قائلة: وحشتوني أوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم و اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة و ادخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب.

وجهت الفنانة ايمى سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام.

ونشرت إيمى صورة لوالدتها وعلقت عليها :" بحبك يا مامى وبتعذب من غيرك .. الحمدلله على كل شئ ربنا يرحمك يارب ".

وفاة دلال عبر العزيز

توفيت الفنانة دلال عبد العزيز صباح يوم السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع فيروس كورونا، مكثت على إثره لأكثر من 3 أشهر داخل العناية المركزة، ولفظت بعدها أنفاسها الأخيرة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وعانت الفنانة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبًا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي.

جنازة دلال عبر العزيز

شهدت جنازة دلال عبدالعزيز حضور عدد كبير من نجوم الفن- يوم 8 أغسطس- حيث حرصوا على مواساة أسرتها والمشاركة في وداعها إلى مثواها الأخير.

وكان من بين الحضور خلال جنازة دلال عبدالعزيز الفنانة نرمين الفقي، والفنان أحمد زاهر وابنتاه ملك وليلى، والفنانة إلهام شاهين، والفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، والفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي، والفنان عمرو محمود ياسين، والفنانة هند عاكف، والفنان أشرف عبدالباقي، والفنان أحمد فهمي.

وحضرت جنازة دلال عبدالعزيز الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والمخرج رامي إمام، والفنانة نهال عنبر، والفنانة درة، والفنان سمير صبري، والمنتج محمد حفظي، والدكتور خالد عبدالجليل، والفنان سامح الصريطي، والفنان منير مكرم، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة إسعاد يونس، والفنانة عايدة رياض، والفنان رشوان توفيق، والفنانة ميرفت أمين.

مشوار دلال عبد العزيز من الزقازيق للقاهرة

مع مرور السنوات استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977.

بدايات دلال عبد العزيز

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.