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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مرارة الفقد تؤثر على دنيا وإيمي.. ولهذا السبب تدهورت حالة دلال عبد العزيز قبل وفاتها

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

"بحبك يامامي وبتعذب من غيرك.. الحمد لله على كل شيء ربنا يرحمك يارب" بكلمات بسيطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عبرت الفنانة أيمي سمير غانم، عن مشاعرها وإحساسها بمرارة الفقد، الذي مازال يسيطر على قلوب أسرة الفنانيين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على وفاة الراحلة دلال عبد العزيز.

وسيطر الشعور باليتم على الفنانة دنيا سمير غانم، والتي قالتها صريحة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "ماعنديش حاجة أقولها غير أني بقيت يتيمة من غيرك يا أمي أنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله".

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مراعاة مشاعرهن

وتلقت الفنانتين دنيا وأيمي سمير غانم في الأونة الأخير العديد من الاتصالات والرسائل والتعليقات عبر مواقع التواصل، ليس فقط من الأهل والأصدقاء، بل أيضًا من الجمهور المتابع لهن ولوالديهما الراحلين، معربين عن خالص الحزن والأسى، متأثرين بهم وبقصة حبهم الكبيرة التي كانت محور اهتمام وتداول بين الكثيرين على "السوشيال ميديا".

وأعربت دنيا عن امتنانها وشكرها لكل من وقف جانبها في الفترة الأخيرة، قائلة: "شكًرا لكل الناس اللي بتحبنا ووقفت جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب لكن أنا بكتب للجمهور العظيم ربنا يخليكم لينا هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا."              

مرض دلال عبد العزيز

أُصيبت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا، الذي تمكن من جسدها لمدة 3 أشهر، لتوافيها المنية بعد وفاة زوجاه الفنان الراحل سمير غانم، متأثرة بمضاعفات المرض، عن عمر يناهز 61 عامًا.

ساءت الحالة النفسية كثيرًا لدلال، وهو ما أثر بالسلب عليها وزاد من مضاعفات المرض، فـ وفقًا للمستشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الجمهورية، فإن تأخر شفاء دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا يعود إلى جزء نفسي وآخر عصبي، وجزء يصيب الجهاز التنفسي، وهو أكثر شئ يتم رصده، خاصة التليفات التي تحدث في الرئتين ما بعد الإصابة بكرونا.

خبر وفاة زوجها

أشتد خوف دنيا وأيمي سمير غانم على والدتها وتدهور حالتها الصحية، بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وعلى الفور طلبوا من إدارة المستشفى التي كانت ترقد بها، تقليل طاقم التمريض وتخصيص طبيب واحد فقط لعلاجها، تفاديًا لمعرفتها خبر وفاة زوجها، وأي مضاعفات قد تحدث لها إثر معرفة الخبر.

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نعي نجوم الفن

نعى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز العديد من الفنانين متأثرين برحيلها، فكان منهم الفنانين "محمد هنيدي، درة، كريم فهمي، ميرهان حسين، السيناريست تامر حبيب، المطرب خالد سليم،.. وغيرهم 

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