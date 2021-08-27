إيمي سمير غانم تجدد ذكرى والديها بـ صورتين|والجمهور يعلق "شاهد"

حرصت الفنانة إيمى سمير غانم على مشاركة متابعيها صورتين من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي بصحبة والدها الفنان الراحل سمير غانم، وشقيقتها دنيا وفي الصورة الأخرى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهي تحمل صورهما معا، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، يوم 7 اغسطس الجاري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وتحدث الإعلامي رامى رضوان، عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال إن الفنانة الراحلة كانت تحمد الله، وكانت صابرة، وحصلت على جميع الأدوية المطلوبة ولكن توفاها الله.