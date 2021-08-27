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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسام الرمل ينعى سمير غانم ودلال عبد العزيز بطريقته الخاصة.. فيديو

صدى البلد

اشتهر الفنان هاني جنيدي "رسام الرمل " الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة برسوماتة الشهيرة للفنانين بالملح والرمل والرمل الملون والشعر والطحينة وغطاء الزجاجات البلاستكية والسلك النحاسي والألوان الترابية وغيرها.

وبعد وفاة الفناة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم ، انتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي يطهز فية صورتان للفنانين بالرمل الملون وحولهم النيران علي أحد الشواطي وحولها عدد كبير من المشجعين لة علي جمال وروعة الرسمة .

كما أكد "جنيدي" في تصريحات لـ موقع "صدى البلد" أن خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وصل لة وهو في عطلتة في شرم الشيخ فتمني أن ينعي الفنانين بطريقتة الخاصة برسمة تعبر عن حبهم الأثنين وبطريقة مختلفة وخاصة.

وأشار"جنيدى "إلي أن تلك الرسمة قد أثارت إعجاب الملايين من الزوار في شرم الشيخ ،كما أنة قد أستخدم الرمال الملونة والماء والنيران في تلك الرسمة وأستغرقت منة عدد كبير من السعاعات حتي وصلت إلى تلك النهاية.

ونالت الرسمة إعجاب الكثيرين من متابعين مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحتة الخاصة وأعتبارها المتابعين نعي للفنانين وشكروه عليها.

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