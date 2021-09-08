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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتهامه بالتطبيع.. عزيز مرقة يعتذر ل جمهوره ويوضح موقفه

صدى البلد

أوضح المطرب الأردني عزيز مرقة رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وعبر عن اعتذاره الشديد لجمهوره عن أفعال سابقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب في منشور: “ ‎أود أن أعبر عن أسفي الشديد واعتذاري الأكيد عن الأخطاء التي ارتكبتها دون تثبت مني للظروف التي أحاطت بالفعالية التي أقمتها بتاريخ 16-12-2019 لأهلنا في كفر ياسيف المحتلة من الداخل الفلسطيني، بناء على دعوة من بلديتها ، وأؤكد أنني ضد التطبيع بكل أشكاله ، قولا وفعلا ، وأنني ملتزم من الآن فصاعدا بالمعايير التي أجمعت عليها الهيئات المناهضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

 

وتابع: “‎وإنني أؤكد أنه لم يكن لدي في أي وقت من الأوقات علاقة بالكيان الصهيوني ، حتى أنني دخلت إلى هناك عن طريق السلطة الوطنية الفلسطينية ، حرصا مني على عدم الحصول على التأشيرة من السفارة الإسرائيلية في عمان ، وكذلك فإن قبولي الحديث عبر الهاتف مع صحيفة هآرتس كان خطأ أعتذر عنه بشدة ، خاصة أنني أعطيت لها الفرصة لتصيغ مقالا مخادعا ، يوحي بأن هناك من يتقبل الاحتلال على أنه أمر واقع”.

 

وأوضح: “‎إنني أتحمل مسؤولية جميع الأخطاء المتعلقة بي من هذه القضية ، ومرة أخرى أعتذر من كل قلبي لأهلي وشعبي الفلسطيني وأمتي العربية عن تلك التجربة المريرة التي آلمتنا جميعا ، وكلي ثقة بالهيئات الفلسطينية والعربية والدولية المناهضة للتطبيع ، وأنها أحرص ما تكون على التوعية وليس الإدانة ، خدمة لقضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة”.

 

وكشف الفنان عزيز مرقة عن أنه سيقوم بإحياء حفلا غنائيا بمصر يوم 25 سبتمبر من الشهر الجارى.

 

وكتبت عزيز مرقة عبر حسابه بموقع انستجرام :" بفكر اجى اكل ساندويتش ونطلع على حفلة بعدها .. 25 سبتمبر جاهزين".

 

فاجأ الفنان الأردني عزيز مرقة جمهوره العربي بأجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان لأول مرة، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".

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