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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات الشيوخ: اهتمام حياة كريمة بتزويد القرى بالألياف الضوئية يدعم التحول الرقمي

النائب حسانين توفيق،عضو
النائب حسانين توفيق،عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن تزويد الشركة المصرية للاتصالات 1413 قرية بكابلات الألياف الضوئية، ضمن مبادرة حياة كريمة إشارة قوية من الدولة نحو إنجاح خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن هناك اهتمام كبير من خلال المبادرة في تحسين ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوصول بالخدمات لأفضل صورة ممكنة.

 

وأوضح توفيق، أن الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية يساهم في مواجهة كافة المشكلات التي تتعرض لها شبكات الاتصالات في مصر، لافتا إلى أن تحسين الانترنت والاتصالات يحفز المواطنين على استخدام خدمات التحول الرقمي.

 

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة باستمرار تطوير خدمات الاتصالات والانترنت والوصول لكافة القرى المحرومة، خصوصا في المناطق النائية والحدودية.

الشركة المصرية للاتصالات التحول الرقمي كابلات الألياف الضوئية مبادرة حياة كريمة الحكومة

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