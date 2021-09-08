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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد عرق السوس للبشرة.. أبرزها علاج حب الشباب

فوائد عرق السوس للبشرة
فوائد عرق السوس للبشرة

تكمن فوائد عرق السوس للبشرة في أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومواد مبيّضة تساهم في التخلّص من التصبغات والبقع الداكنة وبالتالي فإن عرق السوس يعمل على تفتيح لون البشرة وتبييضها. 

 

فوائد عرق السوس للبشرة



وترجع فوائد عرق السوس للبشرة لوجود مركب Glabridin الذي يمتلك تأثير مضاد للالتهابات ويمنع التيروزيناز، وهو الإنزيم الرئيسي المسؤول عن عمل التصبغ، أما مادة Liquiritin فهو مركب وعنصر نشط آخر، يساعد على تشتيت إزالة الميلانين و التصبغات في الجلد.
 

فوائد عرق السوس متعددة للنساء والرجال.. اكتشفها

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وهناك العديد من فوائد عرق السوس للبشرة، وذلك لأنه يحتوي على  أكثر من 300 مركب، بعضها أظهر تأثير فعال كمضاد للالتهاب، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفيروسات.

وقد ربط العلماء أن تأثير عرق السوس كمضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا يعود بسبب احتوائه على حمض الغلسريزيكن الأمر الذي  يساهم في استخدامه كعلاج للعديد من الحالات الطبية المتعلقة بالبشرة، مثل: حب الشباب والأكزيما، ومن ابرز فوائد عرق السوس للبشرة ما يلي:

1- يرطب البشرة ويغذيها :
وبفضل احتواء عرق السوس على مواد مضادة للأكسدة و مواد أساسية مغذية كـ الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والفسفور فإنها تعمل على ترطّب البشرة.

 

فوائد عرق السوس


2- يحمي البشرة من أشعة الشمس :
ومن فوائد عرق السوس للبشرة انه يحمي من تأثيرات أشعة الشمس الفوق بنفسجية، التي قد تؤدّي إلى مشاكل عدّة في البشرة منها ظهور علامات الشيخوخة والبقع الداكنة وغيرها. 

يتمّ استخدام عرق السوس أحياناً كثيرة في مستحضرات واقي الشمس والمستحضرات الخاصة بعلاج الحروق الناتجة عن أشعّة الشمس المؤذية.

3- يجدد خلايا البشرة :
يعمل فوائد عرق السوس على تجديد خلايا البشرة، حيث إن الأحماض الموجودة فيه تبقي البشرة نضرة وشابة، وتخلّصها من الجلد الميت.

4- يعالج حب الشباب :
ومن ابرز فوائد عرق السوس للبشرة انه يعالج البثور وحب الشباب، وذلك بفضل احتواء عرق السوس على مواد مضادة للأكسدة تعمل على إزالة الأوساخ، الميكروبات والالتهابات.

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