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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يبحث التعاون المشترك مع وزيري خارجية الكويت وجنوب السودان |صور

شكري يستقبل نظيريه
شكري يستقبل نظيريه لدولتي الكويت وجنوب السودان

استقبل ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية ⁧‫بياتريس خميساني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلديّن.

كما التقى شكري، اليوم الاربعاء، بمقر وزارة الخارجية، نظيره وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح؛ لبحث أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك، وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.

ويأتي لقاء شكري مع نظيره الكويتي بعد انطلاق الرحلات التجارية المباشرة بين الكويت ومصر استئناف عملها، الجمعة الماضي، وذلك مع بدء شركات الطيران تشغيل الرحلات بعد أن طلبت من الإدارة العامة للطيران المدني بدء تسيير الرحلات إلى القاهرة بواقع رحلتين في اليوم، حيث تنطلق الرحلة الأولى الساعة 12:50 ظهرًا والرحلة الثانية في تمام الساعة 4:50 عصرًا.

لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيره الكويتي في مقر وزارة الخارجية

لقاء شكري ونظيرته لجنوب السودان في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيرته لجنوب السودان في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيرته لجنوب السودان في مقر وزارة الخارجية
لقاء شكري ونظيرته لجنوب السودان في مقر وزارة الخارجية

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