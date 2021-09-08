ضبط مخزنين للسلع الغذائية بدون ترخيص فى القليوبية

شنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية،حملة تموينية مكبرة استهدفت مخازن السلع دون ترخيص حيث تم ضبط مخزنين للسلع الغذائية وآخر للمستلزمات الطبية وتم التحفظ عليهما وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة اسفرت عن ضبط مخزن لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص به أكثر من 5 طن سكر حر ومسلى وزيت طعام و2460 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مسجلة دون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



كما تم ضبط مخزن لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل دون ترخيص به 389500 عبوة كريم مسحضرات تجميل ومستلزمات طبية وكمامة وجوانتى وسرنجات دون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة،تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



من ناحية أخرى، تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عاطل تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك أسفل كوبرى المنوفية بالطريق الدائرى الإقليمى ، دائرة مركز شرطة بنها وبحوزته كميات من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزته للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تمكن قوات الخدمات الأمنية المعينة، بالطريق الدائرى الإقليمى "القطاع الثانى" من ضبط عاطل بحوزته كميات من مخدر الهيروين والأيس ومبلغ مالى.



وبإجراء التحريات تبين أنه تم ضبط "إبراهيم ع إ" 22 سنة مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، حال تواجده أسفل كوبرى المنوفية دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته 2 اسطوانة تزن الواحدة 500 جرام من مخدر الهيروين و50 جراما من مسحوق الأيس، وهاتف محمول ومبلغ مالى 46 ألف جنيه.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط أعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.