تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البيتزا فى المنزل لتتمكن من تحضيرها كالمحترفين للحصول على وجبة مذاقها شهى ولذيذ لا تختلف في شئ عن الأنواع المباعة والجاهزة.



كما أن تعلم المرأة لـ طريقة عمل البيتزا بشكل احترافي مثل المحلات والمطاعم يجعل أفراد أسرتها لايقبلون على شراء هذا الصنف من الطعام من الخارج مما يساعد فى الحفاظ على صحتهم بشكل أفضل وضمان جودة المكونات بنسبة 100%.



وتحتاج النساء عند تعلم طريقة عمل البيتزا أن تكون مقدمة على يد شخص متخصص في الطهي ولديه خبر عالية وفى نفس التوقيت تكن خطوات التحضير سهلة وسريعة حتى تتأكد من أنها ستحصل على نتائج مضمونة ورائعة.

طريقة عمل البيتزا كالمحترفين

لذا نعرض لكم طريقة عمل البيتزا بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير البيتزا



٣ كوب دقيق

١ ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

١/٤ كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خميرة

الصلصة

١ طماطم مبشورة

٢ملعقة كبيرة كاتشب

٢ ملعقة كبيرة صلصة

1 ملعقة كبيرة زعتر مفروم

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٢ فص ثوم مفروم ملح و فلفل

لوجه البيتزا

خضار مشوي

جبنة موتزريلا



طريقة عمل البيتزا

في وعاء كبير اخلطي جميع المكونات الجافة باستخدام عجان كهربائي الدقيق مع الخميرة والسكر ثم اضيفي القليل من زيت الزيتون والماء ورشة الملح واستمري في العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة وتغطى وتترك حتى تتخمر العجينة وتصبح جاهزة للفرد.

كيفية عمل صوص البيتزا