طريقة عمل بيتزا التونة للشيف نجلاء الشرشابي

تعد بيتزا التونة من الأكلات الحديثة التي يحبها الأطفال والشباب حيث تتمتع بمذاق لذيذ وأخف على المعدة من أنواع البيتزا الأخري.



ولكن بيتزا التونة تحتاج إلى حرفية خاصة في إعدادها وبالتالي لا تتمكن جميع النساء من تحضيرها بمذاق المحلات المميز.



ونقدم لكم طريقة عمل بيتزا التونة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير بيتزا التونة:

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ربع كوب زيت

كوب ماء دافىء للعجن

بصل

فلفل أخضر رومى

تونة

كاتشاب

شطة ناعمة

طماطم مفرومة

زيتون حلقات

جبنة موتزاريلا

كمون ناعم

فلفل أسود



طريقة عمل بيتزا التونة:



* في وعاء كبير ضعي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة واعجنيهم جيدا ثم أضيفى الزيت والماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة واتركى الخليط حتى يتخمر.

* قومي بفرد العجينة بالنشابة وإفرديها فى صينية ثم افردي الكاتشاب على العجينة أخلطى التونة مع شرائح البصل والكمون المطحون وقلبي جيدا.

* اضيفي الخليط التونة القليل من الزيت والفلفل الأسود ثم إفردى الخليط على العجينة ورشى الجبنة على الوجه وادخلى بيتزا التونة في الفرن حتى تمام النضج.