عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بيتزا التونة للشيف نجلاء الشرشابي

بيتزا التونة
بيتزا التونة

تعد  بيتزا التونة من الأكلات الحديثة التي يحبها الأطفال والشباب حيث تتمتع بمذاق لذيذ وأخف على المعدة من أنواع البيتزا الأخري.


ولكن بيتزا التونة تحتاج إلى حرفية خاصة في إعدادها وبالتالي لا تتمكن جميع النساء من تحضيرها بمذاق المحلات المميز.


ونقدم لكم طريقة عمل بيتزا التونة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

صحية ولذيذة.. طريقة عمل بيتزا الشوفان

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بان كيك بيتزا


مقادير بيتزا التونة:

3 كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر 
ملعقة صغيرة ملح 
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
ربع كوب زيت
كوب ماء دافىء للعجن
بصل
فلفل أخضر رومى 
تونة 
كاتشاب 
شطة ناعمة 
طماطم مفرومة 
زيتون حلقات 
جبنة موتزاريلا 
كمون ناعم
فلفل أسود 


طريقة عمل بيتزا التونة:


* في وعاء كبير ضعي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة واعجنيهم جيدا ثم أضيفى الزيت والماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة واتركى الخليط حتى يتخمر.

* قومي بفرد العجينة بالنشابة وإفرديها فى صينية ثم افردي الكاتشاب على العجينة أخلطى التونة مع شرائح البصل والكمون المطحون وقلبي جيدا.

* اضيفي الخليط التونة القليل من الزيت والفلفل الأسود ثم إفردى الخليط على العجينة ورشى الجبنة على الوجه وادخلى بيتزا التونة في الفرن حتى تمام النضج.

بيتزا التونة طريقة عمل بيتزا طريقة عمل بيتزا التونة أنواع البيتزا الشيف نجلاء الشرشابي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فول بالطماطم مع الشيف توتا.. فيديو

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل بيتزا بالدجاج في المنزل

طريقة عمل عجة الباذنجان للشيف شربيني

طريقة عمل الأرز المعمر بالدجاج للشيف شربيني

ترشيحاتنا

مقارنة بالعام الماضي| وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2021

إيران تكشف عن سياستها الخارجية في ظل الحكومة الجديدة

مصرع موظف وإنقاذ 3 أخرين في حريق داخل شركة في العجوزة

كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

وزيرة التضامن: ارتفاع معدلات العنف المنزلى بسبب إجراءات الإغلاق خلال كورونا

تويوتا تصدر السيارة كورولا GR الهيدروجينية أواخر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية 2021

3 أخطاء كارثية ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. الطب البيطري 85.6%.. والتمريض 62.43%

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على موعد المرحلة الثالثة لعام 2021

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

البدري يتجاهل دعوات إقالته من تدريب منتخب مصر ويبدأ التحضير لمواجهتي ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ