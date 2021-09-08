بعد الموافقة على مشروع قرار العفو الرئاسي.. ضوابط الإفراج عن المسجونين

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه على عدد من القرارات الهامة ، ومن بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.

وحدد قانون تنظيم السجون في فصله العاشر ضوابط الافراج عن المساجين حيث نصت المادة 49 على ان يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.

وأكدت المادة 50 على انه عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر.

وإذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.

ووافق مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين.

يهدف قانون حقوق المسنين إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

