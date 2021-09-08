عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد الموافقة على مشروع قرار العفو الرئاسي.. ضوابط الإفراج عن المسجونين

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه على عدد من القرارات الهامة ، ومن بينها  مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.

وحدد قانون تنظيم السجون في فصله العاشر ضوابط الافراج عن المساجين حيث نصت المادة 49 على ان يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.

وأكدت المادة 50 على انه عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر.

وإذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.
ووافق مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين.
يهدف قانون حقوق المسنين إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
 

القوات المسلحة مجلس الوزراء حياة كريمة مشروع قانون قرار رئيس الجمهورية الحقوق والحريات

ترشيحاتنا

لعشاق القوة.. أسعار دودج دورانجو موديل 2021 في السعودية

لويس ميكيسوني ينتظم في تدريبات الأهلي غدًا

رياضة النواب تطالب بدعم المنتخب واللاعبين للوصول إلى كأس العالم

أحمد حمودي يقرر الرحيل عن بيراميدز

بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن ينتظمون في مران الأهلي

تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

مفاجأة جديدة بشأن متورطين في هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

خالد بيومي يطمئن المصريين بعد تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ