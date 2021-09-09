فى آخر شهر .. دراسات علمية عديدة تكشف علاقة النوم بالإصابة بأشهر الأمراض.. ونصائح غير تقليدية لفعله بشكل صحيح

النوم الخاطئ يصيبك بالحموضة وزيادة الكوليسترول والخرف

تناول الطعام قبل النوم يسبب الكثير من المتاعب

يعد النوم من أهم الأشياء التى يقوم بها الإنسان بشكل يومي ومتكرر ولكن هل تعلم أن له تأثير كبير جدا على الجسم يفوق بكثير فكرة استعادة النشاط والطاقة؟

وظهرت فى الآونة الأخيرة العديد من الدراسات التي تكشف فوائد النوم ومدى تأثيره على صحة الإنسان حيث ثبت أن النوم بشكل خاطئ يعرض الانسان لعدد كبير من الأمراض الجسدية والنفسية ويقلل قدرات الدماغ .

نكشف لكم فى هذا التقرير الطريقة الصحيحة للنوم وفقا لما أوردته أحدث الأبحاث العلمية فى مصادر متعددة .

التفكير في مواقف سعيدة



كشفت دراسة علمية حديثة أن المشاركين في التجارب كانوا قادرين على النوم بشكل أسرع بعد أن قاموا بالتفكير في مواقف سعيدة مروا بها سواء كانت قديمة او حديثة، وهي أفضل طريقة للنوم في دقيقة، وساعد تفكير الأشخاص في مواقف سعيدة على شغل أذهانهم بأفكار جيدة بدلاً من الانخراط في المخاوف خلال وقت ما قبل النوم، ويمكن أن يؤدي تخيل أجواء تشعرك بالهدوء والاسترخاء والتركيز عليها في إبعاد عقلك عن الأفكار التي تبقيك مستيقظًا في الليل.

عدد ساعات النوم



أكد باحثون في جامعة ستانفورد أن الحصول على ما بين 7 لـ 8 ساعات من النوم كل ليلة في سن الشيخوخة هو المكان المثالي للحفاظ على صحة المخ، والزيادة فى عدد ساعات النوم تشكل ايضا خطورة كبيرة على صحة المخ والجسم وتهدد الانسان بالاصابة بالخرف والزهايمر وضعف في كافة الوظائف الإدراكية، ويمكن أن يكون النوم أو عدمه جزءا لا يتجزأ عندما يتعلق الأمر بمستويات الكوليسترول لديك وخطر الإصابة بحالات صحية أخرى لذا فمن المهم اتباع نمط النوم الصحي.

وكشفت إحدى الدراسات العلمية الحديثة أن كلا من النوم المفرط والقليل جدا له تأثير سلبي على مستويات الدهون لدى الشخص حيث قام الباحثون بفحص مجموعة من 1666 رجلا و2329 امرأة فوق سن 20 عاما، ولاحظوا أن النوم أقل من خمس ساعات في الليل يزيد من خطر ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة لدى النساء، كما لوحظ أن الحصول على أكثر من ثماني ساعات من النوم أدى إلى نتيجة مماثلة.

النوم على الجانب الأيمن

وذكر موقع “ healthline” أن النوم يلعب دور كبير فى الوقاية من مشاكل المعدة أو الأمعاء وعلاجها حيث وجد أن وضعية النوم تساعد فى علاج مشاكل الحموضة والارتجاع الليل إذا كانت صحيحة .

ولتقليل أعراض الارتجاع في الليل وقد يؤدي رفع رأس سريرك وإذا كنت تعاني من ارتجاع المريء في الليل ، فتجنب النوم على الجانب الأيمن من الجسم.

هذا بالإضافة إلى أن اختيار توقيت الطعام والنوم وتشير الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن تناول الطعام بالقرب من وقت النوم قد يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع الحمض في الليل، فإن الأدلة غير حاسمة وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.



أطعمة ممنوعة قبل النوم

وكشف موقع “ webmd” التى تؤثر على جودة النوم وتسبب الاضطرابات والأرق خاصة عند تناولها في الليل.



تناول القهوة أو أى نوع من الكافيين في وقت متأخر من اليوم أمرًا محظورًا ويشمل ذلك عناصر مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية والشاي .

الأطعمة الحارة والحمضية تقلل الشعور بالنوم لأنها تسبب الحموضة المعوية ومرض الارتجاع المعدي المريئي .

تسبب الأصباغ الغذائية الاصطناعية الموجودة فى الأطعمة السريعة والحلوى والتوابل والزبادي المنكه والعصائر المعاناة من الأرق واضطرابات النوم، وبين فرط النشاط عند الأطفال والأرق وعدم النوم بشكل جيد في الليل عند البالغين وكبار السن.