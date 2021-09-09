عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى آخر شهر .. دراسات علمية عديدة تكشف علاقة النوم بالإصابة بأشهر الأمراض.. ونصائح غير تقليدية لفعله بشكل صحيح

فوائد النوم
فوائد النوم
  • النوم الخاطئ يصيبك بالحموضة وزيادة الكوليسترول والخرف
  • تناول الطعام قبل النوم يسبب الكثير من المتاعب 

يعد النوم من أهم الأشياء التى يقوم بها الإنسان بشكل يومي ومتكرر ولكن هل تعلم أن له تأثير كبير جدا على الجسم يفوق بكثير فكرة استعادة النشاط والطاقة؟

وظهرت فى الآونة الأخيرة العديد من الدراسات التي تكشف فوائد النوم ومدى تأثيره على صحة الإنسان حيث ثبت أن النوم بشكل خاطئ يعرض الانسان لعدد كبير من الأمراض الجسدية والنفسية ويقلل قدرات الدماغ .

نكشف لكم فى هذا التقرير الطريقة الصحيحة للنوم وفقا لما أوردته أحدث الأبحاث العلمية فى مصادر متعددة .

هل ساعات النوم تحدد مصيرك؟.. الإجابة مثيرة

أسباب توقف التنفس أثناء النوم.. وطرق علاجها

التفكير في مواقف سعيدة


كشفت دراسة علمية حديثة أن المشاركين في التجارب كانوا قادرين على النوم بشكل أسرع بعد أن قاموا بالتفكير في مواقف سعيدة مروا بها سواء كانت قديمة او حديثة، وهي أفضل طريقة للنوم في دقيقة، وساعد تفكير الأشخاص في مواقف سعيدة على شغل أذهانهم بأفكار جيدة بدلاً من الانخراط في المخاوف خلال وقت ما قبل النوم، ويمكن أن يؤدي تخيل أجواء تشعرك بالهدوء والاسترخاء والتركيز عليها في إبعاد عقلك عن الأفكار التي تبقيك مستيقظًا في الليل.

عدد ساعات النوم 


أكد باحثون في جامعة ستانفورد أن الحصول على ما بين 7 لـ 8 ساعات من النوم كل ليلة في سن الشيخوخة هو المكان المثالي للحفاظ على صحة المخ، والزيادة فى عدد ساعات النوم تشكل ايضا خطورة كبيرة على صحة المخ والجسم وتهدد الانسان بالاصابة بالخرف والزهايمر وضعف في كافة الوظائف الإدراكية، ويمكن أن يكون النوم أو عدمه جزءا لا يتجزأ عندما يتعلق الأمر بمستويات الكوليسترول لديك وخطر الإصابة بحالات صحية أخرى لذا فمن المهم اتباع نمط النوم الصحي.

وكشفت إحدى الدراسات العلمية الحديثة أن كلا من النوم المفرط والقليل جدا له تأثير سلبي على مستويات الدهون لدى الشخص حيث قام الباحثون بفحص مجموعة من 1666 رجلا و2329 امرأة فوق سن 20 عاما، ولاحظوا أن النوم أقل من خمس ساعات في الليل يزيد من خطر ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة لدى النساء، كما لوحظ أن الحصول على أكثر من ثماني ساعات من النوم أدى إلى نتيجة مماثلة.

النوم على الجانب الأيمن 

وذكر موقع “ healthline” أن النوم يلعب دور كبير فى الوقاية من مشاكل المعدة أو الأمعاء وعلاجها حيث وجد أن وضعية النوم تساعد فى علاج مشاكل الحموضة والارتجاع الليل إذا كانت صحيحة .

ولتقليل أعراض الارتجاع في الليل وقد يؤدي رفع رأس سريرك وإذا كنت تعاني من ارتجاع المريء في الليل ، فتجنب النوم على الجانب الأيمن من الجسم.
هذا بالإضافة إلى أن اختيار توقيت الطعام والنوم وتشير الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن تناول الطعام بالقرب من وقت النوم قد يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع الحمض في الليل، فإن الأدلة غير حاسمة وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.
 

أطعمة ممنوعة قبل النوم 

 

وكشف موقع “ webmd” التى تؤثر على جودة النوم  وتسبب الاضطرابات والأرق خاصة عند تناولها في الليل.


تناول القهوة أو أى نوع من الكافيين في وقت متأخر من اليوم أمرًا محظورًا ويشمل ذلك عناصر مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية والشاي .

الأطعمة الحارة والحمضية تقلل الشعور بالنوم لأنها تسبب الحموضة المعوية ومرض الارتجاع المعدي المريئي .

تسبب الأصباغ الغذائية الاصطناعية الموجودة فى الأطعمة السريعة والحلوى والتوابل والزبادي المنكه والعصائر المعاناة من الأرق واضطرابات النوم، وبين فرط النشاط عند الأطفال والأرق وعدم النوم بشكل جيد في الليل عند البالغين وكبار السن.

النوم فوائد النوم دراسة دراسات الأمراض الطريقة الصحيحة للنوم عدد ساعات النوم اخبار صحة

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية عالمية تكشف فوائد البصل وأهم الممنوعين من تناوله

علاج العصب الخامس بالحجامة .. اكتشف تأثيرها على الجسم

طريقة عمل مكرونة نجرسكو فى المنزل

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

ترشيحاتنا

الأمير هاري يكشف تفاصيل أول لقاء بين زوجته ميجان والأميرة كيت ويليام

للمرة الثانية خلال ساعات.. الحوثيون يقصفون خميس مشيط السعودية

انتخابات المغرب .. الإعلان عن النتائج النهائية ونسبة المشاركة

غدا.. قطع المياه عن 18 منطقة رئيسية بـ الجيزة لمدة 12 ساعة

طب ما تجيب حتة ده.. إسعاد يونس تحرج أمير كرارة على الهواء..شاهد

إسعاد يونس: سمير غانم صاحب الفضل عليا.. ونور الدمرداش قالي جملة منستهاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

"بداري كرشي".. إسعاد يونس تكشف حقيقة وضع وسادة على رجلها أثناء تقديمها برنامج صاحبة السعادة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ