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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تأجيل إطلاق الإصدار العالمي لسلسلة فيفو الرائدة Vivo X70 لهذا الموعد

هاتف فيفو الذكية
هاتف فيفو الذكية X70

تستعد شركة Vivo فيفو الصينية، لإطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الذكية Vivo X70 غدا في الأسواق الصينية، على أن يتم إطلاق الإصدار العالمي في 10 سبتمبر، قبل أن تقرر الشركة الصينية تأجيل إطلاق الإصدار العالمي للسلسلة.

قررت شركة فيفو الصينية تأجيل إطلاق الإصدار العالمي لسلسلة هواتفها الذكية القادمة X70، والتى تتضمن ثلاثة هواتف ذكية X70 و X70 Pro وX70 Pro +، وسيتم إطلاقها للأسواق العالمية فى 13 سبتمبر، التي ستتميز بمعدل تحديث مرتفع للشاشة، وسيتم تشغيلها بواسطة معالجات كلا من شركة كوالكوم الأمريكية، وشركة ميدياتك، وفقاً لموقع "Newsbytessapp" التقني.

 

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مواصفات سلسلة فيفو الرائدة Vivo X70

وسيتميز كلا من هاتفي X70 و X70 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.5 بجودة عرض FHD+، والتي تأتي بدقة 1080X2376 بكسل، وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:19.8، فيما سيأتي هاتف X70 Pro +، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، وبدقة 1440X3200 بكسل، وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية، وستأتي السلسلة بتصميم مثقوب وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.

ولمحبي التصوير، فسيأتى هاتف X70 بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة بدقة 12 ميجابكسل، بينما سيأتى هاتف X70 Pro بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 8 ميجابكسل

فيما سيأتى هاتف X70 Pro +، بكاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 8 ميجابكسل، وستحصل سلسلة الهواتف الذكية على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

سيتم تشغيل هاتفي X70 و X70 Pro بواسطة معالج شركة ميديا تك، من نوع Dimensity 1200، فيما سيتم تشغيل هاتف X70 Pro +، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 888+ 5G، وستأتي سلسلة الهواتف الذكية بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، كما ستحتوي الهواتف الذكية على التوالي بطارية بسعة 4400 و 4450 و 4500 مللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 55 واط.

وبالنظر للمواصفات السابقة، فمن المتوقع أن يبدأ سعر سلسلة هواتف فيفو الذكية X70 بـ 611 دولار "أي ما يعادل 9500 جنيه مصري".

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