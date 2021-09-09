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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. التضامن تكشف أخبارا سعيدة لأهالي الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية|شاهد

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك خدمات ومزايا مالية مُقدمة من الوزارة للمسنين الغير القادرين، مشيرة إلى "الكارت الذهبي" الذي يُقدم للمسنين من أجل الحصول على الخدمات المختلفة، حيث يستطيع أي مُسن الحصول عليه، ولكن المزايا المُقدمة تختلف من مُسن لآخر.

وكشفت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن بدء صرف مستحقات لُسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية غداً، موضحة أن الرئيس السيسي أصدر قرار بالاهتمام والوفاء بأُسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية.

وأوضحت نيفين القباج، أن قامت وزارة التضامن بالتعاون مع صندوق تكريم الشهداء ومفقودي ومصابي العملات الحربية والأمنية والإرهابية، مقدمة الشكر لرئيس الصندوق.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في صرف مستحقات وتعويضات أُسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية، موضحة أن كل أسرة لها الحق بتعويض 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية الكاملة لهم ولأولادهم سواء في الصحة أو في التعليم أو في أولاوية التوظيف.

نوهت نيفين القباج أن صرفمستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهبية يبدأ غداً، وسيكون على دفعة واحدة لأول مرة، بداية من يوم 9 سبتمبر استمراراً لمدة شهر، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي الذي عمل على استخراج البطاقات الذكية.

التضامن أهالي الشهداء مصابي الحوادث الإرهابية وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج الكارت الذهبي

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