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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#كوماندوز_الزمالك_فرحو_الجمهور يتصدر تويتر قبل مباراة الجمعة مع الأهلي

صدى البلد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #كوماندوز_الزمالك_فرحو_الجمهور، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك لتشجيع ودعم فريق كره اليد لنادي الزمالك.

 

وتصدر هاشتاج #كوماندوز_الزمالك_فرحو_الجمهور، عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت رسائل الدعم والتشجيع من قبل جماهير الزمالك، كالآتي:

 

  • الملوك.
  • هتفرحونا ان شاء الله.
  • انتوا تقدروا.
  • يا رجالة عايزين نشوف صورة زي دي بالظبط يوم الجمعة بإذن الله.
  • أكيد ملوك كل الصالات كل الدعم لأبطال كرة اليد بنادي الزمالك.
  • بالتوفيق ان شاء الله.

 

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائى سمير مخلوف وسمير كريشان والذي يقام يوم الجمعة القادمة فى السابعة مساءً على صالة حسن مصطفى.

 

وسيقتصر الحضور في المباراة  على 40 فردا بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة.

 

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي سيشارك في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

كوماندوز الزمالك كرة اليد نادي الزمالك الزمالك فريق كره اليد لنادي الزمالك

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