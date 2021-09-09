"بداري كرشي".. إسعاد يونس تكشف حقيقة وضع وسادة على رجلها أثناء تقديمها برنامج صاحبة السعادة|فيديو

قالت إسعاد يونس، صاحبة السعادة، إنها تحب كافة المأكولات، منها: فتة الكوارع، والحمام المحشي، والملوخية، معقبة: " بعمل حتة فتة كوارع رهيبة"، مشيرة إلى أنها تعلمت طريقة عمل الكوارع من الفنان الراحل حسين الإمام.

وأوضحت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، سر خلطة فتة الكوارع قائلة: "بحدق السمنة وبحط عليها فحمة"، مشيرة إلى أنها تستخدم الفحم في تجهيز العديد من المأكولات، منها: الفول بالصلصة، وطاجن البامية.

وأضافت صاحبة السعادة أن على الرغم من حبها للأكل إلا إنها تقوم بعمل "الدايت"، معقبة: "كنت بحط المخدة على رجلي وأنا بقدم البرنامج عشان أداري على كرشي".

وأردفت إسعاد يونس، قائلة: "دينا الشربيني بتقولي اشفطي بطنك وانتي قاعدة، بس أنا لو عملت كده نفسي يتقطع".