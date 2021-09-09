تعد حبوب منع الحمل واحدة من أكثر الأدوية التي تمت دراستها بعناية في التاريخ لكنه فى المقابل هناك العديد من الأساطير لا تزال موجودة عن حبوب منع الحمل إليك أبرز 9 خرافات شائعة حول حبوب منع الحمل وفقا لموقعinsider

1 -زيادة الوزن



هل تزيد حبوب منع الحمل من وزنك؟ إنه سؤال شائع وواحد من أعظم الأساطير حول حبوب منع الحمل. بينما يبدو أن بعض الأشخاص يكتسبون وزنًا عند تناول حبوب منع الحمل ، لم تظهر الأبحاث أي ارتباط بين زيادة الوزن وتحديد النسل.

يمكن للإستروجين الموجود في حبوب منع الحمل أن يجعل بعض الناس يشعرون بالانتفاخ ، لكن هذا التأثير عادةً ما يختفي. و البروجستين الموجودة في حبوب منع الحمل قد تزيد شهيتك، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم متوازنة مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة.



2-اخذ استراحة

هل يجب أن تأخذ استراحة من حين لآخر من حبوب منع الحمل؟ لا يوجد سبب طبي لفعل ذلك فيمكن تناول حبوب منع الحمل على التوالي طالما كنت في حاجة إليها. ومع ذلك ، ينصح الأطباء بمراجعة احتياجات وسائل منع الحمل بعد 15 عامًا من استخدام حبوب منع الحمل ، أو في سن 35 عامً

حبوب منع الحمل هي واحدة من أكثر وسائل منع الحمل فعالية ومن الممكن أن تحملي فورًا بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل.



3-تسبب تشوهات خلقية



هناك خرافات مفادها أن حبوب منع الحمل ليست آمنة أو أنها يمكن أن تسبب تشوهات خلقية. كن مطمئنًا ، حبوب منع الحمل هي واحدة من أكثر الأدوية التي تم بحثها ووصفها في العالم. يؤكد الخبراء أنها وسيلة منع حمل آمنة



4 -تسبب العقم



استخدام حبوب منع الحمل على المدى الطويل قد يسبب مشاكل فى الخصوبة فلا توجد علاقة بين تناول حبوب منع الحمل والعقم. يمكن أن تعود الخصوبة على الفور تقريبًا بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل ، ولهذا السبب من المهم ألا تفوت أحد أقراصك. 6

قد يواجه بعض الأشخاص تأخرًا في الحمل بعد التوقف عن استخدام حبوب منع الحمل. هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين لديهم فترات غير منتظمة قبل بدئه.

بعض الالتباس حول حبوب منع الحمل والعقم قد يكون في الواقع لأن الأشخاص الذين يستخدمون حبوب منع الحمل يؤخرون الإنجاب حتى أواخر الثلاثينيات من العمر ، وهو الوقت الذي تبدأ فيه خصوبة الإناث بشكل طبيعي في التضاؤل.

6-سكتات دماغية

إذا كنت تدخن ، فمن المهم أن تكون صادقًا مع طبيبك بشأن ذلك. النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بشكل عام.

بالنسبة للنساء اللواتي يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكبر ، فإن الجمع بين استخدام حبوب منع الحمل مع التدخين يزيد من هذا الخطر ، فضلاً عن احتمال الإصابة بجلطات

7-منتصف العبوة



هناك أسطورة مفادها أن أكثر الأوقات خطورة لتفويت حبوب منع الحمل هو في منتصف العبوة. تعكس هذه الأسطورة فكرة أن أكثر الأوقات خصوبة للمرأة تكون خلال الأيام من الثامن إلى التاسع عشر من الدورة العادية.



8- حبوب منع الحمل لاتنطوى على فوائد



استخدامات حبوب منع الحمل

تمتد استخدامات حبوب منع الحمل إلى ما هو أبعد من وسائل منع الحمل. قد توفر حبوب منع الحمل (بالإضافة إلى الخيارات الهرمونية الأخرى مثل Patch و Mirena IUD و Depo Provera و NuvaRing ) فوائد صحية

بالنسبة لبعض النساء ، تشمل الفوائد الصحية للحبوب:

دورات أكثر انتظامًا والقدرة على التحكم في توقيت دورتك الشهرية

وقف آلام التبويض

تقليل تقلصات الدورة الشهرية

تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الذي يمكن أن ينتج عن غزارة الدورة الشهرية

شعر الوجه والجسم الزائد

الحمل خارج الرحم

حب الشباب



9-مخاطر السرطان



هناك خرافة مفادها أن حبوب منع الحمل تسبب السرطان. هذا ليس صحيحًا تمامًا بالنسبة لمعظم النساء. بشكل عام ، لا يؤدي استخدام حبوب منع الحمل إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.