الوافد الجيد.. ميكيسوني ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم

ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزاني في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس.

ووصل ميكيسوني إلى القاهرة مساء أمس على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي استمر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك ألقى محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

