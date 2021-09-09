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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس والمصريين بعيد الفلاح الـ69: عصب الاقتصاد الزراعي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع فلاحي ومزارعي مصر في كافة أرجائها بمناسبة العيد الـ 69 للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو

 

وأكد حزب حماة الوطن، أن الفلاح هو عصب الاقتصاد الزراعي، وبفضل دوره لم ولن يعاني الشعب المصري من نقص أي سلع أو أزمات في توفير الغذاء في فترة جائحة كورونا، وأن هذا الاحتفال يأتي تكريماً له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري، وعرفاناً بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

 

كما أكد الحزب، على أن القطاع الزراعي شهد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا كبيرًا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام، الذي يؤمن غذاء المصريين ويدعم الاقتصاد القومي المصري، وأن الدولة تحرص على تحسين القطاع الزراعي وأحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، من خلال المشروعات الزراعية القومية التي أعطى الرئيس السيسي لها أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد؛ لتأمين غذاء المصريين، والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

 

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وأشار الحزب إلى أن القطاع الزراعي شهد أيضاً تطوراً كبيراً بتنفيذ مشروع تنمية الثروة الحيوانية ومشروع إحياء البتلو، وتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد وقناة السويس وغليون، ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومي لإنتاج التقاوي، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع كارت الفلاح، وغيرها، من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر.

 

وأضاف أن  مبادرة حياة كريمة هي أكبر هدية قدمها الرئيس إلى الفلاح المصري التى غيرت وجه القرى والنجوع، وانتصرت للريف المصري بعد سنوات كبيره من المعاناة والتهميش والإهمال

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