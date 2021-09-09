أشرف رشاد: الفلاح عمود مصر الفقري وصمام أمنها الغذائي.. والرئيس دائم الانتصار له

بمناسبة عيده الـ 69..

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، تحية شكر تقدير وعرفان لفلاحي مصر بمناسبة عيدهم الـ69.

وأضاف رشاد، في تصريحات له، أن الفلاح يظل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء، وصمام أمن وأمان الأمن القومي الغذائي للدولة المصرية، وعنوان الرجولة والأصالة والكرم، ورمز الوفاء والعزيمة والأمل.

وأشار "رشاد" إلى أن الفلاح يظل عمود مصر الفقري وبركتها ومنبع خيراتها، والحارس الأمين الذي لم يتخلى عن بلاده في أحنك الظروف التي مرت بها وكان دومًا عضدًا وسندًا نحو الاستقرار والنهوض والتقدم.

وأكد ممثل الأغلبية، إلى أن الدولة وقائدها الوطني الرئيس السيسي لا يألو جهدًا من أجل دعم الفلاح والانتصار له وتوفير حياة كريمة تليق به وبذويه، وخاصةً صغار الفلاحين والمتعثرين.

وتابع: "ولعل مشروع حياة كريمة لتطوير الريف؛ ذلك المشروع الوطني العملاق الذي أعاد للريف روحه، شاهد على حجم اهتمام الرئيس بالفلاحين والنهوض بهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الرعاية والتأمين الصحي اللازم لهم ولأبنائهم".

وأوضح ممثل الأغلبية، أن حزب مستقبل وطن بهيئته البرلمانية سيظل داعمًا لتحركات الدولة في دعم الفلاح المصري، وسيتخذ كل السبل التشريعية اللازمة لحمايته من جشع التجار، وإحداث نهضة زراعية حقيقية تتماشى مع خطط وتوجهات الدولة.