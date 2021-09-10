برلماني: الفلاح المصري عمل بكل جهد وتفاني من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء

في عيده الـ69..

تقدم الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للفلاح المصري في عيده الـ69، مؤكداً أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفاني من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حتى ‏استطاعت أن تصل إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن الدولة المصرية أيضاً حرصت على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيمانًا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركنًا رئيسيًا من أركان الاقتصاد الوطني، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم، والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية، وتطوير وتحديث منظومة الري، وتطوير التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن عدد العاملين بقطاع الزراعة يبلغ نحو 5.2 مليون مواطن، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للعاملين في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.8% عام 2019/2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ 278.5 مليار جنيه عام 2014/2015، وذلك بالأسعار الجارية.

وأوضح "أبوالفتوح"، أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية خلال العام الماضي، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 ملايين طن، مضيفاً أن الصادرات الزراعية، وصل حجمها لـ 4.6 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021، في حين لاتزال مصر متربعة على قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال للعام الثالث على التوالي، فيما احتلت المراكز الأولى في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون.

ولفت أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الزراعي والتي وصلت لـ 28.7 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، أي أكثر من 5 أضعاف عن عام 2014/2015.