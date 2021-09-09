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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب أمام القمة البرلمانية: مصر تضع مكافحة الإرهاب بأولويات سياستها الخارجية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

خلال مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والمنعقدة في العاصمة النمساوية ڤيينا، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن "الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب" المُتفشي هناك، وقد تضمنت الكلمة  المحاور التالية : 


في مستهل كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الانسانية لاتزال تعاني من ويلات الإرهاب، على الرُغم من الجهود الدولية المبذولة للتصدي له، حيث لم تُسعف ترسانة الصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب على اقتلاع تلك الظاهرة الخبيثة.

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وخلال كلمته،  أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية لم تنظر يوماً إلى مكافحة الإرهاب بوصفها قضية وطنية، بل وضعتها على قمة سُلم أولويات سياستها الخارجية، ونظرت إليه بوصفه تحدي عالمي، ينبغى أن يحظى بالإرادة الصادقة لمجابهته بشكل شامل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبنت مُقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي بجانب الحل الأمني.

 

استشعرت الخطر الإقليمي والدولي


كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي  على أن الدولة المصرية استشعرت الخطر الإقليمي والدولي الذي يُمثله تحول منطقة الساحل لبؤرة للتنظيمات الإرهاب، وهو ما انعكس على جهودها المُكثفة لدعم الأشقاء في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب.


في ختام الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والإرادة الجادة لمكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمجابهة الإرهاب حفاظاً على أمن واستقرار المجتمعات.

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