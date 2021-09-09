محافظ كفر الشيخ عن مبادرة مشروعك: لازم الشباب يبتعدوا عن فكرة العمل الحكومي

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة أتاحت العديد من فرص العمل للشباب من خلال مشروعين، الأول مبادرة مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، والثاني جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لافتا أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، وتقديم التمويل اللازم لها.

وأضاف اللواء جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، البنوك تقدم مساعدات للمتقدمين لإقامة المشروعات عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام.

وتابع محافظ كفر الشيخ، هناك العديد من المشروعات المقدمة للشباب استثماريا متنوعة ( تجارى - صناعي - زراعي - خدمي) مطالبا الشباب بضرورة التخلي عن فكرة العمل الحكومي، لافتا إلى أنه يوجد مكتب في كل مركز لتلقي طلبات الشباب الراغبين في إقامة مشروعات بالإضافة مندوبين من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لتمويل المشروعات.

