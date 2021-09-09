عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ كفر الشيخ عن مبادرة مشروعك: لازم الشباب يبتعدوا عن فكرة العمل الحكومي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة أتاحت العديد من فرص العمل للشباب من خلال مشروعين، الأول مبادرة مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، والثاني جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لافتا أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، وتقديم التمويل اللازم لها.  

 

وأضاف اللواء جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، البنوك تقدم مساعدات للمتقدمين لإقامة المشروعات عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام.

 

وتابع محافظ كفر الشيخ، هناك العديد من المشروعات المقدمة للشباب استثماريا متنوعة ( تجارى - صناعي - زراعي - خدمي) مطالبا الشباب بضرورة التخلي عن فكرة العمل الحكومي، لافتا إلى أنه يوجد مكتب في كل مركز لتلقي طلبات الشباب الراغبين في إقامة مشروعات بالإضافة  مندوبين من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لتمويل المشروعات.
 

 

ترشيحاتنا

تعليق ناري من الاتحاد الأوروبي على حكومة طالبان

11 كلمة قرآنية يخطئ كثيرون في فهم معناها .. تعرف عليها

السماح للمعلمين بدخول الكويت .. تعرف على الضوابط

وزير العمل الليبي: 200 عامل مصري يدخل بلادنا يوميا

المصري يعلن التعاقد مع أحمد الشيخ ومحاولات لاقناع إيهاب جلال بتدريب الفريق

أبو العينين ناعياً الحاج محمود العربي: أحد رواد الصناعة الوطنية ورمز للعمل والتفاني والكفاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أول تعليق من وائل جمعة على توليه منصب مدير المنتخب الوطني

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ