نيفين جامع تنعى رجل الصناعة محمود العربي

نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المغفور له بإذن الله محمود العربى رجل الصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربى والذي توفى الى رحمه الله عز وجل اليوم.

وقالت الوزيرة إن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة الوطنية حيث أسس واحدة من أهم القلاع الصناعية والتى ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الأسواق العالمية، وشغل الفقيد العديد من المناصب آخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لجميع رجال الصناعة ولأسرة الفقيد فى مصابهم الأليم، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.