ميناء الإسكندرية يشهد عمليات تطوير شاملة.. تفاصيل

عرضت قناة " سكاي نيوز " تقريرًا عن تطوير ميناء الإسكندرية الذي يمثل بوابة مصر المشرعة على البحر الأبيض المتوسط والمسئولة عن نحو 60 % من حجم تجارة مصر الخارجية ، حيث خضع الميناء إلى عمليات تطوير شاملة خلال السنوات الأخيرة ضمن الخطة الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز التجارة والدعم اللوجيستي على مستوى العالم .

وذكرت قناة " سكاي نيوز " أن عمليات التطوير تتضمنت إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلو متر في مختلف الموانئ البحرية ، هذا إلى جانب إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق سريعة رئيسية لتصل أطوال شبكة الطرق إلى نحو 30 ألف كيلو متر .

وأفادت قناة " سكاي نيوز " أن خطة تطوير ميناء الأسكندرية تشمل أيضًاغ إنشاء أرصفة جديدة وساحات لتخزين البضائع ومحطات الصب الجاف ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض ، هذا إلى جانب إنشاء الميناء الأوسط في منطقة المكس بتكلفة تقديرية تصل إلى 12 مليار جنيه.

تطوير ميناء الإسكندرية

وفيما يتعلق بتطوير منظومة النقل النهري فقد تضمنت عمليات تطوير الميناء تطوير المجرى المائي المعروف ب "هويس المالح " لمرور جميع أنواع العائمات وتطوير المجرى الملاحي لترعة " النوبارية " لربطها بالميناء النهرى والمنطقة اللوجيستية .

وباكتمال المشروع تكون مصر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا على طريق استكمال منظومة التطوير الشاملة في قطاع النقل البحري والبري والنهري ، إضافة إلى عمليات التطوير المتواصلة في قطاع السكك الحديدية .