هيفاء وهبي تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الديفا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة هيفاء وهبي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب أحدث ظهور لها بالسوشيال ميديا.

وتصدر أسم هيفاء وهبي قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل المتابعين عن أحدث اطلالة لـ هيفاء وهبي واعجابهم بها ولقبها بالـ “ديفا”، كالاتي:

هيفاء تشرق مثل الشمس، وتضئ مثل القمر.

الهاربة من عالم الجمال والكياته الديفا #هيفاء_وهبي.

اسم الديڤا #هيفاء_وهبي متواجد دائماً في الترند المصري.

جميلة الجميلات #هيفاء_وهبي.

أنقذت موضة صيف ٢٠٢١.

يا رقيقه الحسن و يا دقيقة الاوصاف

يا كـل مُصطلحات الجمــــال 🤍@HaifaWehbe #هيفاء_وهبي pic.twitter.com/bG3LUnkVgh — ليلى | 🇸🇦⚜️𝑳𝒂𝒊𝑳𝒂 (@Laila_lkk2) September 9, 2021

When I looked at you, I realized very well that there is no beauty after you, the most beautiful thing I have seen is your wonderful smile. ❤🌹@HaifaWehbe #هيفاء_وهبي pic.twitter.com/SJzuqMQTat — Naddoush Hw🇪🇬 (@nadamohamed3256) September 9, 2021

جدير بالذكر أنه أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بمشاركتها متابعيها صورا جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتتميز هيفاء وهبي؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ؛مرتدية فستان ملون قصير فوق الركبة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.





أحدث أغاني هيفاء وهبي

أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.





سر رشاقة هيفاء وهبي



وجهت الفنانة هيفاء وهبي، نصيحة هامة للسيدات والفتيات اللاتي يرغبن في الحفاظ على جمالهن ورشاقتهن، وكشفت هيفاء عن سر جمالها .





وقالت هيفاء وهبي، :" الأنثى هي رمز كل شيء به نعومة ورقة ودلع، و يجب أن تكون المرأة رمز لنفسها وتعطي صورة حلوة عن المرأة، وكل مرة يكون لديها شيء خاص بها يميزها ".





وأكملت هيفاء وهبي :" الثقة بالنفس والشخصية الحلوة تظهر جمال المرأة بشكل كبير ، واللطافة والرقة وطيبة القلب تزيد من جمال المرأة ".