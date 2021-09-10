هاشتاج السوبر الأفريقي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي والزمالك

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السوبر الأفريقي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي لليد بين كل من الزمالك والأهلي.

وتصدر هاشتاج “السوبر الأفريقي” قائمة الاكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا لتشجيع كل من نادي الزمالك ونادي الأهلي علي الفوز، كالأتي:

بدأ العد التنازلي لنفعلها كعادتنا، السوبر الافريقي يا زمالك.

يارب الزمالك بطل السوبر الأفريقي بحق الآذان يارب.

والله ينتظرنا يوم عظيم جداً في كرة اليد ، مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك و الاهلي.

يارب بحق لا اله الا الله محمد رسول الله اسعدنا اليوم بفوز ابطال الزمالك بكأس السوبر الافريقي لكرة اليد.

بدأ العد التنازلي لنفعلها كعادتنا ⏳🏆



السوبر الافريقي يا زمالك 🤾🏻‍♂️🏹🇦🇹💪#تيم_اولاد_زامورا🇦🇹🏹 pic.twitter.com/sUkD4kE4MY — Naglaa (@Nagla0210) September 10, 2021

يارب الزمالك بطل السوبر الأفريقي بحق الآذان يارب — 🐢 (@Kholoud_turtle2) September 10, 2021

والله ينتظرنا يوم عظيم جداً في كرة اليد ، مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك و الاهلي



اللي راح يفوز بالمباراة سيتاهل الى بطولة كاس العالم للاندية التي ستقام في جدة الشهر المقبل pic.twitter.com/gwHHpTEYw7 — عز (@AzValencia11) September 10, 2021

يارب بحق لا اله الا الله محمد رسول الله اسعدنا اليوم بفوز ابطال الزمالك بكأس السوبر الافريقي لكرة اليد #كوماندوز_الزمالك_قدها — محمود عيد (@hoooooda2010) September 10, 2021

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الاهلي والزمالك علي صالة حسن مصطفي بمدينه السادس من اكتوبر .

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيشارك بطل كأس السوبر الأفريقي، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة عقب اعتذار فريق النجم الساحلي التونسي بطل الكؤوس الإفريقية عن المشاركة، فيما يتواجد الزمالك بصفته بطل كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

تاريخ الأهلي في مباراة السوبر الافريقي





كانت أولى مشاركات الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، عام 2013 وخسر اللقب وقتها أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة التي أقيمت بتونس؛ ليخسر اللقب مجدداً في العام التالي أمام الترجي التونسي.





أما المشاركة الثالثة كانت عام 2017 في مدينة أغادير المغربية، وفاز باللقب الأول في تاريخه على حساب منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 29/23؛ ليخسر اللقب أمام نفس المنافس بعدها في عامين متتاليين "2018 و 2019" على الترتيب.





ويأمل النادي الأهلي في مواصلة صحوته الأخيرة، بعدما فاز بكأس مصر ولقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب وداد سمارة المغربي.