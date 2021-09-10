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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحة" تعلن الفئات الممنوعة والأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، انه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا، غير المتوقعة، مضيفه انها هى طبيعية لرد فعل الجهاز المناعى للجسم وتتمثل فى ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل فى العضلات وتكسير فى العظام وهى أعراض تزول وحدها فى غضون يومين لا أكثر.

وأضافت الوزارة هناك فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، وهم السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 18 عاما، لافتة الى أن الأبحاث السريرية لم تجر عليهم من قبل الشركات التى قامت بانتاجها، مشيرة الى ان هذه الفئات ستعتمد على مناعتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 244793 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 413 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 291585 من ضمنهم 244793 حالة تم شفاؤها، و 16836 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJل

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