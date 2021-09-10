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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يكرّم العميد السابق للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

في جوٍ ساده الود والتآلف، قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي بتكريم الدكتور وحيد غريب العميد السابق للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، وذلك في حفل عقدته الوزارة بمقر الأكاديمية بالسلام.

 

وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة.

 

حيث قام وزير الإنتاج الحربي، بتسليم عميد الأكاديمية السابق درع الإنتاج الحربي، متوجهاً له بالشكر على ما قدمه من جهوده مثمرة للإرتقاء بالعملية التعليمية في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وذلك خلال فترة توليه عمادة الأكاديمية منذ بداية الدراسة بها عام (2015/2016)، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مسيرته الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

 

من ناحية أخرى قام وزير الإنتاج الحربي، بتهنئة الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم عميد الأكاديمية الجديد بتولي هذا المنصب، معرباً عن تمنياته له أن يُكمِل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة المزيد من الخطوات الناجحة التي تحقق لها هدفها في أن تكون صرحاً على أعلى مستوى من الكفاءة بمختلف المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الكيميائية والكهربائية والميكانيكية).

 

وأكد وزير الإنتاج الحربي على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التعليم العالي والفني بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

 

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي بإسم الوزارة محمد عيد بكر أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تتميز بالعديد من المميزات حيث تحرص دائماً على أن تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الهندسة ومعيدين على أعلى مستوى.

 

 ويحصل طلبة الأكاديمية على فرصة التدريب العملي في الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي منذ العام الأول لإلتحاقهم بالدراسة ليواكب الخريج متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية في مختلف المجالات التي يحتاجونها، فضلاً عن وجود معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

 

جدير بالذكر أن عميد الأكاديمية الحالي أ.د. فوزى إبراهيم قد تخرج من الفنية العسكرية عام 1977 وعُيّن معيداً بها عام 1981 وتدرج حتى منصب نائب عميد الكلية الفنية . 

 

وأحيل للمعاش عام  2007 ثم عمل في جامعة مصر الدولية حتى تم تكلفيه بمنصب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في أغسطس 2021.

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