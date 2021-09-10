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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رصف طرق دار مصر وتنفيذ موقف إقليمي جديد بالعاشر من رمضان

رصف طرق عمارات دار
رصف طرق عمارات دار مصر بالعاشر من رمضان

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،  بأنه جارٍ  تنفيذ أعمال رصف الطرق " الأسفلت " بالحي الـ32  وطرق عمارات الإسكان المتوسط "دار مصر" غرب المال والأعمال بالمدينة.

رصف طرق عمارات دار مصر بالعاشر من رمضان

وأكد أنه سيتم استكمال أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة لربط المجاورات السكنية بالطرق الرئيسية، وتيسير حركة المواطنين بين الأحياء السكنية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال و تجديد شبكات الطرق بالمدن الجديدة.
 

رصف طرق عمارات دار مصر بالعاشر من رمضان


وفي ذات السياق، تابع أحمد عمران أحمد، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الموقف الإقليمي الجديد بالمدينة.

الموقف الإقليمي الجديد بالعاشر من رمضان

أشار أحمد عمران أحمد، إلى أنه جارٍ الانتهاء من المباني الخدمية بالمشروع وتركيب الباكيات المعدنية وتنسيق الموقع العام، وذلك لربط المدينة بالمدن والمحافظات المجاورة بوسائل انتقال حديثة.
 

الموقف الإقليمي الجديد بالعاشر من رمضان

وشدد، على الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقدمة منها للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة، وبالكفاءة والجودة المطلوبة للأعمال.

ووجه أحمد عمران أحمد، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لمراحل التنفيذ المختلفة، والعمل على إزالة أي عقبات.
 

العاشر من رمضان مدينة تنمية مدينة العاشر من رمضان رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان المهندس أحمد عمران أحمد

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