عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسجل خطر يعتدي على مواطن بالسلاح لسرقة هاتفه المحمول بالمطرية

صدى البلد

 تمكنت رجال المباحث من ضبط مسلح لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وإحداث إصابته بالمطرية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهم علي النيابة للتحقيق .
 
تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بورود بلاغ من مواطن مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعى بالجسم، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه ومحاوله سرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا انه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.

سيارة مسرعة تدهس سفيرا سابقا بمدينة نصر

شاهد.. مباحث القاهرة تواصل ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المطرية سرقة بالاكراه ضبط مسلح اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة سرقة هاتف محمول

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء اللبناني: سنتعامل مع جميع الدول باستثناء إسرائيل

شيفروليه سلفرادو 1500 موديل 2022 بتقنيات جديدة لمنافسة فورد F 150

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 10-9-2021

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

أئمة السودان: برامج الأوقاف لا غنى عنها لكل داعية أو مثقف عصري

نجيب ميقاتي باكيا بعد تشكيل الحكومة: نسعى لاستعادة عز وازدهار لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

وفاه أحد ضحايا المنزل المنهار بطنطا بسبب انفجار خط غاز

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ