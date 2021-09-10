مسجل خطر يعتدي على مواطن بالسلاح لسرقة هاتفه المحمول بالمطرية

تمكنت رجال المباحث من ضبط مسلح لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وإحداث إصابته بالمطرية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهم علي النيابة للتحقيق .



تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بورود بلاغ من مواطن مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعى بالجسم، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه ومحاوله سرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا انه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.