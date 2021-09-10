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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المدرسة الأسقفية بمنوف تستعد للعام الدراسى الجديد

المدرسة الأسقفية
المدرسة الأسقفية بمنوف تستعد للعام الدراسى الجديد

تستعد المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لبدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ حيث سجل المعلمون فيديوهات تعليمية  باستخدام "السبورة التفاعلية" التى تعد أحد وسائل التعلم الحديثة.

 

من جانبه أوضح مجدى أبو السعد مدير المدرسة: تم إعداد الفيديوهات من صفوف التمهيدي ورياض الأطفال و المراحل الابتدائية و المرحلة الإعدادية على أن يتم إرسالهم للطالب أثناء الدراسة لتسهيل عملية التعليم على الطلاب.


أكد أبو السعد : تعمل المدرسة حاليًا على تجهيز وصيانة الفصول للمراحل الدراسية المختلفة  وتجديد الملعب الأمامى للمدرسة من خلال فرشه بالنجيل الطبيعى.


جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية بمنوف من المدارس الرائدة بمحافظة المنوفية من حيث جودة التعليم واستخدام أحدث الأساليب التربوية الحديثة.  


المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا إذ  كان  للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة  من خلال  مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام  بالجانب الروحي والديني  للإنسان وذلك عبر تغطية  الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا  يعزلها عن  حركة البناء  في مصر.

المدرسة الأسقفية الأسقفية الإنجليكانية السبورة التفاعلية وسائل التعلم الحديثة رياض الأطفال محافظة المنوفية الأساليب التربوية الحديثة

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