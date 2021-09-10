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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إيزيس الدولي لمسرح المرأة ينظم ورشة مونودراما مع الهولندية آن ماري

صدى البلد

ينظم مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة فى دورته التأسيسية "دورة فتحية العسال" المقرر عقدها فى الفترة من ١٥ إلى ٢١ سبتمبر الجارى ورشة فى حرفية تمثيل المونودراما للفنانة الهولندية آن مارى دى بروين بالتعاون مع السفارة الهولندية فى القاهرة.

 

تخرجت آن مارى من جامعة الفنون في أرنهيم بهولندا عام 2004، وعملت بالتمثيل والإخراج لبضع سنوات مع فرق مختلفة، ثم قامت بتأسيس فرقتها الخاصة باسم Het VijfdeBedrijf أو "الفصل الخامس" فى عام 2008، وتهتم بشكل خاص بالمونودراما والأداء الفردي وتركز بشكل خاص على الأعمال الأدبية الكلاسيكية فى محاولة لإعادة تقديمها برؤية معاصرة، تغلف الأحداث المأساوية بإطار كوميدى ساخر، ونظرا لأن العديد من الأعمال التى قامت بالعمل عليها هى للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير انضمت منذ عام 2017 إلى مؤسسة شكسبير فى ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبجانب إدارتها للفرقة وإنتاج عروضها تعمل آن ماري مع مؤسسات أخرى أيضا كمنتجة وممثلة ومخرجة وكاتبة ومحاضرة.

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وتقدم آن مارى خلال الورشة تجربتها فى تمثيل المونودراما وتستعرض مع المتدربين أهم الخطوات التى يحتاجها الممثل لاداء المونودراما بداية من لحظة وجوده بمفرده على خشبة المسرح والتنفس، وعرض النص، والعلاقة مع الجمهور، والمدى الواسع للمعاني من خلال كلمات بسيطة، مستخدمة طرق تدريبها الشخصي والعملي في هولندا وما تعلمته خلال الوقت الذي قضيته مع فرقة شكسبير في ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تبادل خبرة التمثيل مع المشاركين والتقاليد والإخلاص والصدق على المسرح.

الولايات المتحدة العاصمة السفارة الهولندية السينمائي الأعمال الادبية كوميدي ساخر بالولايات المتحدة مهرجان إيزيس

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