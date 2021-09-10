جامعة عين شمس في أسبوع .. تطعيم أكثر من 13 ألف شخص بلقاح كورونا.. اعلان روابط تحديد موعد الكشف الطبي للمستجدين بالكليات ... تقديم حوافز وتسهيلات للطلاب المشاركين بمشروع محو الأمية

جامعة عين شمس في أسبوع :

تطعيم 13 ألفا بلقاح كورونا وإعلان روابط للكليات

تقديم حوافز وتسهيلات للطلاب المشاركين بمشروع محو الأمية

فتح باب التقدم لدورة تدريبية لشغل مناصب قيادية



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها تقديم حوافز وتسهيلات للطلاب المشاركين بمشروع محو الأمية ، فتح باب التقدم لدورة تدريبية لشغل مناصب قيادية .

أكدت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ومدير مكافحة العدوى، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا.

وأضافت الدكتورة سامية عبده أنه يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة منعًا لنقل العدوى إذا كان الشخص حاملًا لها، وبخاصة أن مصابي الأمراض المزمنة مناعتهم ضعيفة قد يتعرضون لأخطار صحية.

وأشارت مدير مكافحة العدوى ، إن مستشفيات الجامعة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا منذ شهر فبراير من العام الجاري، مؤكدا انه كانت الأولية للأطقم الطبية والتي تتعامل مع مصابي كورونا بشكل مباشر .



وأوضحت الدكتورة سامية عبده، أن عدد المطعمين بمستشفيات جامعة عين شمس بلغ 13 ألف شخص بين الجرعة الأولى والثانية.

وتابعت إلى أن الجامعات لديها جدول زمني لعملية تطعيم الطلاب كافة، ووزارة الصحة تمد المستشفيات بالتطعيمات أولا بأول .

روابط تحديد موعد الكشف الطبي بالكليات حجز لقاح كورونا

تتشرف جامعة عين شمس بالإعلان عن الرابط الخاص بتحديد موعد الكشف الطبي و تلقي لقاح الكوفيد-19 لطلبة جامعة عين شمس بالكليات المختلفة

وتم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية كى يقوم كل طالب بالتالي:

١-ادخال البيانات الأساسية به علي رابط الموقع

٢- انتظار رسالة نصية بموعد و مكان تلقي التطعيم

٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد و مكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم

ملحوظة ستصله الرسالة النصية بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالب التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة به

٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بال QR code تفيد ببيانات و موعد المتطعم واللقاح

٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون اي رسوم

٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس

٧- ولا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات ومستشفيات جامعة عين شمس.

٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي

كلية الطب

‏https://forms.office.com/r/CqnAEhTCSX

كلية الصيدلة

‏https://forms.office.com/r/QEHj926Vz2

كلية العلوم

‏https://forms.office.com/r/WmHgj3d418

كلية طب الاسنان

‏https://forms.office.com/r/2qdqVcSxQJ

كلية الحاسبات والمعلومات

‏https://forms.office.com/r/aMAQ6E0fmK

كلية الهندسة

‏https://forms.office.com/r/aTC74Nk5hx

كلية التربية

‏https://forms.office.com/r/ArpbkRDsJm

كلية الالسن

‏https://forms.office.com/r/0uUR1b0Fue

كلية التجارة

‏https://forms.office.com/r/ywSUkD93KJ

كلية التربية النوعية

‏https://forms.office.com/r/PG5bGVpiCM

كلية الزراعة

‏https://forms.office.com/r/Lk7idydX8H

كلية الحقوق

‏https://forms.office.com/r/VvUQySjFjc

كلية الآداب

‏https://forms.office.com/r/mTYUWE5neB

كلية البنات

‏https://forms.office.com/r/mshUqrHZfK

كلية الاثار

‏https://forms.office.com/r/giP6iLqDP8

كلية الدراسات والبحوث البيئية

‏https://forms.office.com/r/BLAR55rbGd

كلية الدراسات العليا للطفولة

‏https://forms.office.com/r/nGUND8qcq3

معهد البحوث الزراعية فى المناطق القاحلة

‏https://forms.office.com/r/vs3Efiayue

كلية الشئون والأعمال الدولية

‏https://forms.office.com/r/BppPpK7R4K

كلية التمريض

‏https://forms.office.com/r/QNc1CNYEn4



أكدت إدارة كلية حقوق جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب الحصول على إفادة محو الأمية مجانا من مقر وحدة دعم المشر وع القومي لمحو الأمية.

كما أصدر الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.



وأكد “ناجي”، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الكلية تحرص على مصلحة طلابها، خاصة طلاب الفرقة الرابعة، منوها يمكن لإنهاء العدد المطلوب منهم محو أميته ونظرا لوجود عدد كبير من الطلبة لم تتمكن من تحقيق مستهدفها خلال الفترة الماضية وسيتم حجب نتيجة هؤلاء الطلاب لحين تحقيق مستهدفهم.

وقررت الكلية حرصا منها علي مستقبل طلابها وعدم تعطيل مصالحهم وخاصة الذكور منهم لاتمام مرحلة تجنيدهم قررت الكلية الآتي :

إمكانية عقد امتحانات فورية لطلاب الفرقة الرابعة فقط وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع بمقر كلية التجارة جامعةعين شمس بمدرج الدكتور عباس الشافعي .

الأوراق المطلوبة لتأدية الامتحان .

عدد 3صورة بطاقة الامي الغير متعلم

عدد 3 صورة بطاقة الطالب

عدد 3 صورةكارنية الطالب او إيصال سداد الرسوم اوما يفيد سدادها

كما أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم أعضاء هيئة التدريس، للحصول على الدورة التدريبية المؤهلة لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد .

يأتي ذلك بناءاً على القرار الوزاري رقم ٢٩٣ الصادر بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢١، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة وعلى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القرار الموضح أعلاه والتي تنص على: حضور المرشح للدورة التدريبية التى تعقد باحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.



وينظم مركز التدريب والتطوير بالجامعة دورة تدريبية، وذلك في الفترة من ١٩ وحتى ٢١ من سبتمبر الجاري.



وتتضمن عدة مجالات رئيسية: ( التخطيط الاستراتيجي ، تنمية المهارات القيادية والتنفيذية، القيادة الدبلوماسية).



وعلى الراغبين في التقدم للدورة التدريبية إحضار بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها بمركز التدريب والتطوير بالجامعة، و الدخول على الرابط التالي:

https://forms.gle/ErWLo7HtpmrxxbpF9

و مسح QR code المرفق .