نبيلة عبيد تهنئ جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان

هنأت الفنانة نبيلة عبيد صديقها الإعلامي جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام ".

ونشرت نبيلة عبيد، صورة للإعلامي جورج قرداحي وعلقت قائلة: مبروك للصديق العزيز الإعلامي جورج قرداحي تعيينه وزيرا للأعلام في حكومة لبنان الجديده برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي ....ابارك للاشقاء في لبنان ولادة الحكومه الجديده نحو الأستقرار ...و مبروك معالي الوزير جورج قرداحي....مساكم ورد".



وأصدر المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وعين رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الجمعة 10 سبتمبر، الإعلامي جورج قرداحي وزيراً للإعلام في حكومته.